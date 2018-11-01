غرفة رأس الخيمة تنال جائزة الأعمال الدولية

المصدر: رأس الخيمة- البيان

فازت غرفة رأس الخيمة بالميدالية الذهبية في جائزة الأعمال الدولية عن فئة «تاريخ الشركات»، والتي يزيد عمرها على 50 عاماً على المستوى الدولي. أقيمت فعاليات جائزة الأعمال الدولية في العاصمة البريطانية لندن، واستحقت الغرفة الجائزة نظير جهودها وإنجازاتها، التي حققتها منذ إنشائها وحتى اليوم.

وأكد محمد علي مصبح النعيمي رئيس مجلس إدارة غرفة رأس الخيمة، أن حصول الغرفة على الميدالية الذهبية يؤكد حجم الإنجازات التي حققتها ضمن بيئة التميز والتنافسية، التي انتهجتها الغرفة طوال السنوات الماضية، وأن تلك الجائزة تعد إنجازاً حقيقياً يعزز الجهود الكبيرة لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، ومتابعة سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي ولي العهد، ودعمهما اللامحدود لغرفة التجارة والقائمين عليها، لافتاً إلى أن جائزة الأعمال الدولية تعد من أبرز برامج جوائز الأعمال على مستوى العالم.

وأضاف النعيمي: إن إقبال المتقدمين للفوز بجوائز الأعمال الدولية ازداد هذا العام، ما يؤكد تزايد أهمية جوائز الأعمال الدولية في شتى أنحاء العالم، مضيفاً: شارك في الجائزة ما يقارب من 4000 مشارك من مؤسسات وأفراد ممثلين عن 74 دولة، كما ضمت لجان التقييم والتحكيم نحو 270 خبيراً من مختلف أنحاء العالم، مؤكداً أن هذه الجائزة تضاف إلى السجل الحافل لإنجازات غرفة رأس الخيمة التي حققتها، وخير حافز لمزيد من الإنجازات المستقبلية.

وأشار إلى أن غرفة رأس الخيمة سعت منذ تأسيسها على الإسهام في دعم وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية، وأدت دوراً كبيراً في ترسيخ أواصر التعاون والتنسيق مع المؤسسات والشركات والمنظمات الدولية، وقامت بدعم مشاريع وخطط واستراتيجيات الإمارة.

إضافة إلى أسبقيتها في إطلاق العديد من المبادرات التي أسهمت في تنشيط الحركة الاقتصادية مثل إصدار أول سجل تجاري وأول قانون للعلامات التجارية على مستوى الدولة، وكذلك إطلاق مركز رأس الخيمة للمعارض، ومؤسسة سعود بن صقر لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ما أسهم في دعم رواد الأعمال الشباب في الإمارة.