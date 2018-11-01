«سيتريد» يستشرف مستقبل التكنولوجيا والاستدامة في القطاع البحري

المصدر: دبي - البيان

اختتم مؤتمر ومعرض «سيتريد الشرق الأوسط للقطاع البحري» فعالياته أمس في دبي، مسلطاً الضوء في آخر أيامه على التكنولوجيا والاستدامة وأثرهما في مستقبل القطاع البحري.

وعقدت على هامش المعرض ندوة الجمعية اليابانية لتصنيع معدات السفن، التي تطرقت إلى أبرز التطورات العالمية المتسارعة ذات الصلة بقطاع الشحن البحري والتكنولوجيا والاستدامة والوقود البحري والابتكار، إلى جانب جلسات حصرية وندوات تفاعلية.

كما أقيمت خلال الحدث جلستان رئيسيتان لاستعراض أحدث التقنيات والمعدات والأجهزة المصمّمة من كبرى الشركات اليابانية لتحسين السلامة والكفاءة التشغيلية والحد من استهلاك الطاقة والوقود البحري، بمشاركة عدد من الشركات اليابانية الرائدة.

وقال عامر علي، المدير التنفيذي لـ«سلطة دبي الملاحية»: «يأتي انعقاد «اليوم الياباني» ليؤكد المكانة الرائدة التي وصلت إليها الإمارات ودبي ضمن أفضل العواصم البحرية والأكثر تنافسية في العالم.

ويشرفنا استضافة نخبة الشخصيات اليابانية المؤثرة ضمن المشهد البحري، لنتعرف سوياً على مكامن قوة القطاع البحري في الإمارات واليابان، ما يفتح آفاقاً رحبة لتعزيز التعاون البحري بين الجانبين بما يصبّ في خدمة مسار نمو واستدامة الصناعة البحرية العالمية».

كما تم أمس تنظيم «ندوة الإمارات لقادة المستقبل البحريين» بمشاركة واسعة من طلاب العلوم البحرية من نخبة الجامعات في الإمارات، في خطوة داعمة لجهود إعداد جيل من الكفاءات الوطنية المؤهلة لبناء اقتصاد معرفي متنوّع يتسم بالتنافسية والاستدامة.

وانضم مجموعة من الطلبة من كلية النقل البحري في «كليات التقنية العليا» في أبوظبي وكلية الهندسة الصناعية وهندسة النظم في «جامعة خليفة» و«إدارة اللوجستيات والإمداد» في «جامعة دبي»، إلى جلسة حوارية هي الأولى من نوعها لأبرز الوجوه الإماراتية القيادية في المجال البحري للوقوف على واقع ومستقبل القطاع البحري من منظور جديد قائم على الابتكار والتحول الذكي والاستدامة.

كما استضاف «أسبوع الإمارات البحري 2018» ندوة «الملاحة البحرية والأوفشور في الشرق الأوسط» التي عقدتها شركة «كلاركسونز بلاتو» المتخصصة في توفير حلول الوساطة البحرية والخدمات المصرفية الاستثمارية، بمشاركة واسعة من رواد القطاع البحري المحليين والإقليميين والدوليين.

من جانب آخر، حازت «سلطة مدينة دبي الملاحية» على جائزة تكريم خلال «جوائز سيتريد البحرية للشرق الأوسط»، تقديراً لجهودها الحثيثة على مدى أكثر من 15 عاماً لتحقيق أرقى مستويات التميز والتفوق للقطاع البحري في دبي. تسلّم الجائزة عامر علي، المدير التنفيذي، ومعه فريق مديري الإدارات في السلطة البحرية.