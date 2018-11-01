تعاون لتطوير الشبكات بين دو و«الصينية للاتصالات»

المصدر: دبي - البيان

أبرمت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، اتفاقية تعاون في مجال تعهيد خدمات تركيب الشبكات مع الشركة الصينية للاتصالات. وستعمل الشركة الصينية بموجب الاتفاقية على توفير أعمال الصيانة والتركيب لشبكة النفاذ والنقل التابعة لشركة دو. ويأتي توقيع الاتفاقية في إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين الصين والإمارات على الأصعدة كافة.

جرى توقيع الاتفاقية على هامش الزيارة التي قام بها تشاو شيونغ تشن، نائب وزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصيني، وشو تشو غو، نائب الرئيس التنفيذي للشركة الصينية للاتصالات، لمكتب شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة في مدينة دبي للإعلام، حيث استقبلهم عثمان سلطان، الرئيس التنفيذي للشركة وعدد من أعضاء الإدارة العليا للشركة.

وتم خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون بين الجانبين والفرص والإمكانات المستقبلية ونماذج العمل والتوجهات الجديدة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

التزام

قال عثمان سلطان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: الاتفاقية خطوة جديدة نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين الإمارات والصين. وفي الوقت الذي نسعى فيه إلى مواصلة تقديم دعمنا لرؤية المدينة الذكية ورؤية الإمارات 2021 من خلال تطوير المزيد من الحلول والخدمات والتطبيقات الذكية، يسعدنا التعاون مع الشركة الصينية للاتصالات لتحديث وتطوير البنية التحتية لشبكتنا الأساسية.

ونحن في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة ملتزمون بالمضي قدماً في استراتيجيتنا الهادفة إلى دعم توجيهات الحكومة وتعزيز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للتكنولوجيا والابتكار.