12 مليار درهم استثمارات هندية في الشارقة

المصدر: الشارقة- البيان

كشفت غرفة تجارة وصناعة الشارقة خلال مشاركتها في «قمة الشراكة الإماراتية- الهندية 2018»، أن نسبة التبادل التجاري المباشر بين الشارقة والهند باتت تشكل ما نسبته 40% من إجمالي التبادل التجاري بين الإمارات والهند.

ولفتت إلى وصول حجم استثمارات المنشآت الاقتصادية الهندية في الشارقة إلى 12 مليار درهم، وفقاً لشهادات المنشأ الصادرة عنها، وهي تعود إلى أكثر من 16 ألفاً و500 عضو مسجلين لديها، وصل إجمالي صادراتهم وإعادة صادراتهم إلى نحو 771 مليون درهم عام 2017.

جاء ذلك خلال مشاركة الغرفة في الدورة الثانية من القمة التي استضافها منتدى قادة الأعمال بدعم من وزارة الاقتصاد الإماراتية الشريك الاستراتيجي للحدث، بالتعاون مع سفارة الهند لدى الدولة وقنصليتها العامة، والتي أقيمت فعالياتها على مدى يومين في «فندق أتلانتس النخلة دبي» واختتمت أمس، وسط حضور نخبة من الشخصيات الرسمية والاقتصادية وقادة الأعمال من البلدين، بينهم عدد من الوزراء والمسؤولين والدبلوماسيين في الدولتين إلى جانب ممثلي مؤسسات مالية وصناديق استثمار سيادية.

واستعرض وليد عبدالرحمن بوخاطر، النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة، في كلمة ألقاها كونه أحد المتحدثين الرئيسيين في القمة، ما توفره الإمارة من حوافز وتسهيلات وبيئة اقتصادية وحياة اجتماعية وثقافية وعملية مُلهمة ورائدة إقليمياً تُعتبر الأسرع تطوراً ونمواً وانفتاحاً على مختلف أسواق العالم.

ووجّه بوخاطر دعوة للشركات الهندية ورجال الأعمال الهنود للاستثمار في الشارقة والاستفادة من المزايا والحوافز التي توفرها الإمارة، مؤكداً التزام غرفة الشارقة بتقديم كل ما يلزم من تعاون ودعم ومساندة واستشارات لشركات الهند ومستثمريها ممن يرغبون بتأسيس أعمال لهم في الشارقة، التي تتميز بموقعها الاستراتيجي وبجاذبيتها الاستثمارية في ظل اعتمادها سياسة التنويع الاقتصادي وتوفيرها بنى تحتية ولوجستية متطورة.

وأشار إلى أن المشاريع التي أطلقتها الشارقة في العديد من القطاعات الجديدة على المنطقة، وخاصة في المجال الصحي والبيئي وتدوير المخلفات، نجحت بالفعل في جذب استثمارات ضخمة، لافتاً إلى أن نهج التنويع الاقتصادي الذي تتبعه الشارقة واهتمام الإمارات في الاستثمار بالمجالات المتقدمة مثل الذكاء الصناعي وتكنولوجيا الفضاء والطاقات المتجددة والثورة الصناعية الرابعة، فتح الباب واسعاً أمام المستثمرين لتقديم منتجات وخدمات حققت نجاحاً باهراً في الأسواق الإقليمية.