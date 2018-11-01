مليارا درهم استثمارات «مايلنستاين» في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «مايلنستاين» الألمانية للتطوير العقاري استثمار ملياري درهم بقطاع العقارات في الإمارات. وتستحوذ 8 مشاريع في دبي بمدينة محمد بن راشد ومنطقة الفرجان ومدينة دبي للاستوديوهات ومدينة دبي الرياضية على النصيب الأكبر من هذه الاستثمارات بقيمة 1.2 مليار درهم.

وقال محمد علام، مدير المبيعات في شركة مايلنستاين للتطوير العقاري: «بدأت مايلنستاين الألمانية للتطوير العقاري استثماراتها لتشكيل الشركة، وإنشاء مكاتب الإدارة ومراكز المبيعات، وتعيين الكوادر، واقتناء الأراضي، كما تستثمر ملياري درهم في تطوير المشاريع خلال 2018 و 2019».

وأضاف: جاء قرار دخولنا سوق الإمارات في وقت حقق فيه القطاع العقاري مستوى عالياً من النضج، مدعوماً ببيئة تنظيمية قوية تحمي مشتري العقارات والمستثمرين والمطورين والوسطاء، وسعداء بما نراه من مستوى عالٍ من الشفافية وسلاسة بدء الأعمال وتنفيذ العمليات التجارية والصفقات، إضافة إلى أن هذا هو أفضل وقت للدخول في سوق العقارات في دبي، حيث نرى أن عدداً كبيراً من المستثمرين الأجانب يدخلون للاستفادة من عائد الإيجار المرتفع.

وتابع: تحظى مايلنستاين الألمانية للتطوير العقاري بأكثر من 50 عاماً من الخبرة في مجال التطوير العقاري وإدارة المشروعات في ألمانيا، ما يعزز قدرتها على نقل الجودة الألمانية في مجالات تصميم وتنفيذ الأبراج والمجمعات السكنية الحديثة، التي تتلاءم مع ذوق المشتري بالسوق الإماراتي وتطلعاته، إضافة إلى خطة دفع جذابة توفر عوائد مرتفعة مقابل الاستثمار لنقدم عروضاً رائعة للمستثمرين والمستخدمين النهائيين.

وأعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي في تقرير حديث أن قيمة المعاملات العقارية في دبي تجاوزت 162 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى من العام، ما يجعلها تتجاوز إجمالي الناتج المحلي لأكثر من 100 دولة. وجاءت الاستثمارات من 163 جنسية، 16 منها عربية، 5 من دول مجلس التعاون الخليجي، و142 أجنبية.