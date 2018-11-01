«أماديوس» توسّع مقرها في دبي

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة أماديوس المزود للحلول التقنية لقطاع السفر العالمي توسعة قدرات وحدة أعمالها المتخصصة بحلول قطاع الطيران في مركز الشركة الإقليمي في دبي، والذي يغطي منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا. يأتي ذلك فيما يسجل قطاع السفر نمواً متزايداً في الطلب سواء من الأفراد أو المؤسسات على حد سواء، ما يدفع بالمسافرين لتوقع باقات سفر مصممة خصيصاً بما يتناسب مع متطلباتهم المختلفة.

وافتتحت الشركة مؤخراً مكتباً جديداً لتلبية هذا التوسع، بحضور سابين هانسن بيك، نائب الرئيس لشؤون الموظفين والاتصالات والعلامة التجارية في «أماديوس» وقالت سابين هانسن بيك: «أسواق الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا تعد من أكثر الأسواق نمواً ضمن قطاع السفر العالمي، وتشكل أهمية كبيرة بالنسبة لـ«أماديوس»، وتأتي أهمية خطوة التوسع تأكيداً على مدى التزامنا بتلبية متطلبات هذه الأسواق».