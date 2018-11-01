1.5 مليون متوسط مبيعات المشارك بـ«جلف هوست»

المصدر: دبي ــ بشار باغ

أشار مارك نابير، مدير المعارض في مركز دبي التجاري العالمي، ومدير معرض «جلف هوست 2018» إلى أن الدورة الأولى للمعرض خلال العام الماضي سجلت معدل مبيعات بقيمة 1.5 مليون درهم (426 ألف دولار) لكل عارض، وهو ما يعتبر مؤشراً قوياً بالنسبة إلى معرض تُقام فعالياته لأول مرة.

ومن جانب آخر، لفت نابير في تصريحات لـ«البيان الاقتصادي» إلى توقعات بأن تصل قيمة قطاع صناعة القهوة في منطقة الشرق الأوسط إلى 4.4 مليارات دولار بحلول عام 2021 وفقاً لتقرير مؤسسة «يورومونيتور إنترناشيونال»، وهو ما سيستمد زخماً أكبر من المستهلكين الأثرياء الذين ينظرون بشكلٍ متزايد إلى القهوة كتجربةٍ احترافية ومتخصصة وعالية الجودة.

ولتحفيز هذا الاتجاه المتنامي، يستضيف معرض «جلف هوست» قسم «المقاهي ومطاعم الوجبات الخفيفة» المميز الذي يمثل إضافة جديدة على مستوى القطاع.

ولفت إلى أن معرض «جلف هوست 2018» يرتكز على نجاح قطاعاته الرئيسية، التي تشمل قسم العمليات الأمامية وقسم حلول العمليات الخلفية وقسم عمليات واجهات الخدمة، بالإضافة إلى توفير العديد من الفرص التجارية عبر مساحاته الجديدة المخصصة لمنتجات الجيلاتو والمخبوزات وجميع مستلزمات الفنادق والمطاعم والمقاهي، والتي تلعب دوراً أساسياً في تعزيز مقومات سوق الضيافة الذي تبلغ قيمته مليارات الدولارات.

وتعكس المجالات الجديدة النمو السريع لمشهد المستهلكين في جميع أنحاء المنطقة، سواءً من ناحية الطلب المتزايد على المقاهي المدعومة بالتكنولوجيا، أو منتجات الجيلاتو والمخبوزات الجديدة، لمواكبة احتياجات قاعدة المستهلكين المهتمين بالأغذية الصحية أو تلبية الطلب على المخبوزات الجاهزة، وتلعب مفاهيم الابتكار والتغيير والقدرة التنافسية بذلك دوراً محورياً في تحفيز مفاهيم التطوير والتميز في القطاع.

وأضاف نابير: من خلال إضافة الأقسام المتخصصة -الفنادق والمطاعم والمقاهي، والجيلاتو والمخبوزات- فإن معرض «جلف هوست 2018» سيعمل على مضاعفة نطاق قطاعاته الأساسية، وسيرحب بمشاركة 2500 علامة تجارية ستسلط الضوء على مجموعة رائعة تضم 8 آلاف منتج عبر 6 قطاعات أساسية.

ولا شك أن حضور 25 ألف مشترٍ سيبرهن على أن معرض «جلف هوست» يتمتع بمكانة رائدة ومرموقة على مستوى قطاع الضيافة الإقليمي والعالمي.

وحول توقعات الزوار قال نابير: شهدت النسخة الافتتاحية لمعرض «جلف هوست» في عام 2017 حضوراً أكثر من 25 ألف زائر، ونتوقع استقطاب أعداد أكبر من الزوار في نسخة هذا العام؛ خصوصاً وأنه تم تقديم مناطق وأقسام وقطاعات جديدة لتلبية احتياجات الجمهور على أوسع نطاق. وبعد انطلاقة منقطعة النظير في عام 2017، حقق «جلف هوست» تطوراً لافتاً وسريعاً ليصبح اليوم المعرض المتكامل لخدمات الضيافة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.

ويواكب هذا المعرض احتياجات الطهاة العالميين، والمديرين العامين ومديري المطاعم والمقاهي وخبراء ورؤساء أقسام المشتريات لدى كبرى الشركات العالمية في مجال خدمات الأغذية والضيافة مثل: «مجموعة ستاروود للفنادق والمنتجعات» و«روثز كريس ستيك هاوس» و«يونيليفر» و«ستاربكس» و«مجموعة إنتركونتيننتال للفنادق والمنتجعات» و«برجر كينج» و«نستلة بروفيشنال» و«مجموعة هيلتون للفنادق»، وغيرها الكثير.

من ناحية أخرى، ركز 4 من أهم الشخصيات وقادة الفكر في قطاع المأكولات والمشروبات في المنطقة على أهمية اعتماد الابتكار من قبل أصحاب المطاعم وشركات توصيل الطلبات في الإمارات، وذلك كشرط أساسي لضمان استدامة هذا القطاع الحيوي في الدولة.

وناقش المشاركون في الجلسة الأولى في مؤتمر جلف هوست لتطوير المطاعم، الموضوع الرئيسي للجلسة، وهو «هل تعاني سوق الإمارات من فائض في العرض؟ أم أن الفرص لا تزال موجودة؟».

وكشفت شركة توماس كلاين إنترناشيونال المتخصصة بالاستشارات في قطاع الضيافة، إلى أن دبي تضم 2968 مطعماً لكل مليون نسمة، مقارنة بمدن عالمية أخرى مثل باريس التي تحوي 3514 مطعماً ونيويورك التي تحوي 3115 مطعماً ولندن التي تحوي 3005 مطاعم لكل مليون نسمة.

ابتكارات

من ناحية أخرى، تذوّقت أربع شركات من البرازيل وبلغاريا والهند وباكستان الطعم الحلو للفوز بفرصة استعراض منتجاتها المبتكرة في معرض «يامكس الشرق الأوسط» الحصري، ما يفسح أمامها المجال لتعريف أهم الأسماء الإقليمية في القطاع، وصنّاع القرار والمشترين بأحدث ابتكاراتها ومنتجاتها. وسيستمر عرض الابتكارات الفائزة في منصةٍ حصرية حتى آخر أيام المعرض.

مسابقة

أطلقت علامة ديلما للشاي التجارية مسابقةً لكل كبار الطهاة في الإمارات والمنطقة لاستعراض مهاراتهم ضمن تحدي حفل الشاي للقرن الواحد والعشرين خلال معرض جلف هوست. وتهدف المسابقة إلى تحدي التفسير المعاصر «لحفل الشاي».