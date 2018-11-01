امتياز لموانئ دبي العالمية في ميناء جواهر لال نهرو

المصدر: دبي - البيان

فازت «هندوستان إنفرالوغ برايفت ليمتيد»، وهي شركة مشروع مشترك بين «موانئ دبي العالمية» (65 %) والصندوق الوطني للاستثمار والبنية التحتية «إن آي آي إف» (35 %)، بمناقصة لتشييد وتشغيل منطقة مخازن تجارة حرة في «هيئة ميناء جواهر لال نهرو» التي تعد بوابة الحاويات الكبرى في الهند، وذلك بكلفة 78 مليون دولار ( نحو 287 مليون درهم) ومن المتوقع تشغيل المنشأة بحلول عام 2020.

وتُعد «هندوستان إنفرالوغ برايفت ليميتد» الذراع الاستثمارية التي تم إنشاؤها مؤخراً بين «موانئ دبي العالمية» والصندوق الوطني للاستثمار والبنية التحتية، وتهدف لاستثمار 3 مليارات دولار في الموانئ والخدمات اللوجستية والقطاعات ذات الصلة في جميع أنحاء الهند. ويعدّ هذا الامتياز الاستثمار الثاني لشركة «هندوستان إنفرالوغ برايفت ليميتد» في أعقاب استحواذها على 90 % من حصص شركة «كونتيننتال ويرهاوسينج كوربوريشن» (نافا شيفا) المحدودة.

60 عاماً

وبموجب امتياز طويل الأمد يمتد لستين عاماً، سيتم إنشاء منطقة مخازن التجارة الحرة على مساحة 18 هكتاراً في المنطقة الاقتصادية الخاصة التابعة لـ «هيئة ميناء جواهر لال نهرو» التي تعد البوابة الرئيسة للتجارة في الهند، حيث تقوم بمناولة نحو خمسة ملايين حاوية نمطية قياس 20 قدماً سنوياً، أي ما يعادل 33 % من إجمالي حركة الحاويات في البلد.

موقع مثالي

يعد موقع منطقة مخازن التجارة الحرة الاستراتيجي بالقرب من الميناء ومشروع مطار «نافي مومباي الدولي»، إلى جانب الممر اللوجستي الغربي المخصص للشحن، مثالياً حيث يوفر ربطاً مباشراً لمنطقة المخازن بالأسواق المحلية والعالمية.

إمكانات هائلة

ونوّه سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «موانئ دبي العالمية» إلى الإمكانات الهائلة للاقتصاد الهندي المتنامي والتجارة البرية والبحرية في البلاد، مشيداً بتجربة الهند الرائدة، ومشدداً على أهمية الاستثمار في تطوير البنى التحتية للمرافق البحرية والتخزين في دعم نمو الاقتصاد الهندي.

وقال: «سرنا الفوز بهذا الامتياز طويل الأمد لتطوير منطقة مخازن تجارة حرة في مثل هذا الموقع الاستراتيجي. تتمتع موانئ دبي العالمية بسجل مُثبت من النجاح في تطوير المناطق التجارية، ونسعى للاستفادة من خبرتنا الدولية الممتدة عبر 40 بلداً في ست قارات، وتوظيف معارفنا في دعم تجارة الاستيراد والتصدير للهند.

توجد موانئ دبي العالمية في الهند منذ عقدين من الزمن، ونعمل بالشراكة مع الحكومة لتحقيق تطلعات النمو لهذا البلد الصديق. ويأتي فوزنا بهذا الامتياز الجديد ليعزز شراكتنا الاستراتيجية انطلاقاً من العلاقات الراسخة بين البلدين وحرص القيادة الرشيدة للإمارات على مواصلة ترسيخها والانتقال بها إلى مستويات عليا».

وأضاف أن موانئ دبي العالمية تعمل على المشاركة بفعالية في تطوير البنية التحتية للهند في مجال النقل، لتتمكن من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من فرص النمو المتاحة لديها، من خلال طرح الحلول المبتكرة، وعبر استخدام وسائل النقل البرية والبحرية كافة، وتطوير الخدمات اللوجستية. ويصب ذلك في إطار رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتعزيز دور الإمارات الريادي في تطور الاقتصاد العالمي.

محطات

واختتم قائلاً: «يرفد تطوير منطقة مخازن تجارة حرة محطات الحاويات لدينا في «هيئة ميناء جواهر لال نهرو» إلى جانب استحواذنا الأخير على شركة كونتيننتال ويرهاوسينج كوربوريشن. وسنتمكن لدى تشغيل هذه المنطقة من تقديم حل متكامل لعملائنا، كما أن هذا الاستثمار يتوافق مع استراتيجية موانئ دبي العالمية الهادفة إلى توسيع أعمالها لتشمل قطاعات مرتبطة بالموانئ والنقل البحري والخدمات اللوجستية، بهدف تنويع الواردات، وتعزيز العائدات».

مزايا

يمنح المشروع مزايا طويلة الأمد للتجار والمصنّعين المحليين والدوليين عبر تسهيل التدفق الموثوق والسريع للبضائع وتحسين كفاءة سلسلة التوريد. وتكمن أهمية هذه المنطقة الجديدة في إسهامها الفعّال في تحويل الهند إلى مركز عالمي للتجارة وفي دعم حملة «اصنع في الهند» التي أطلقتها الحكومة.