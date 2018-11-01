«ترافيل آند ليغر»: دبي منارة السياحة في الشرق

المصدر: دبي - أشرف رفيق

قال موقع ترافيل آند ليغر السياحي العالمي إن دبي هي مدينة التفوق وصاحبة الأرقام القياسية مثل الأطول والأغلى وحتى الأقل سعراً، مشيرا إلى أن هذه المدينة تلبي كافة الأذواق والاحتياجات والمسافرون يضيفونها دائما ضمن وجهاتهم المفضلة التي يتعين زيارتها ولو مرة واحدة فقط في العمر ولبضع أيام محدودة

وأوضح أن دبي هي منارة السياحة في الشرق. وأشار إلى أن الإمارات عموما يعيش بها نحو 200 جنسية عالمية، وحسب من يقيمون في دبي، فإن المدينة الحديثة غاية في الحداثة والزهو والسطوع، لكن هناك ايضا ثقافة دبي التقليدية التي لم تندثر، بل تزداد ازدهاراً.