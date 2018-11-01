«راكز» تنال جائزة «الحد من البيروقراطية» لعام 2018

المصدر: رأس الخيمة ــ البيان

حصدت مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» جائزة بفئة «الحد من البيروقراطية» ضمن جوائز المناطق الحرة العالمية لعام 2018 التي تصدرها مجلة الاستثمار الأجنبي المباشر (إف دي آي)، وتسلّم الجائزة الشيخ أحمد بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز».

وأكد رامي جلّاد، المدير التنفيذي لمجموعة «راكز»، أن إفساح الطريق أمام عملاء الهيئة للتقدّم والتركيز على أعمالهم سيظل دائماً على رأس قائمة التزاماتها التي تحملها على عاتقها، وأن هذه الجائزة ما هي إلا نتاج الجهود التي تبذلها «راكز» لتقليص الإجراءات الروتينية والتسهيل على العملاء إنشاء مشاريع أعمالهم ونموّها.