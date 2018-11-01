«إتش إس بي سي» يرحب بالشراكة بين «أيرينا» ورابطة دول جنوب آسيا

المصدر: دبي- البيان

رحّب بنك إتش إس بي سي في الإمارات بمذكرة التفاهم التي تم توقيعها أمس الأول، بين الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «أيرينا» ورابطة دول جنوب شرق آسيا، والتي ستشهد تعاون المنظمتين بالعمل معاً على تعزيز وتطوير البيئة المواتية للاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة ونشرها.

وقال عبد الفتاح شرف، مدير عام المجموعة، والرئيس التنفيذي لبنك إتش اس بي سي في الإمارات ورئيس إدارة الأعمال الدولية لبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط: يرحب البنك بالتعاون المتزايد بين الوكالة الدولية للطاقة المتجددة ورابطة دول جنوب شرق آسيا.

ونحن في إتش إس بي سي مستعدون لتقديم خبراتنا المالية وتوفير دعمنا لتسخير مستقبل أكثر إشراقاً وأكثر استدامةً للشركات والمجتمعات بجميع أنحاء العالم. ويتمتع البنك بحضور وانتشار قويين في أكبر اقتصادات دول رابطة دول جنوب شرق آسيا.