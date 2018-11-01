«سبينس» يفتتح فرعاً في مركز الغرير

المصدر: دبي - البيان

أعلن «مركز الغرير» إعادة افتتاح سوبرماركت سبينس في موقع مميز في الطابق الأول من المركز، الذي يستقبل المتسوقين يومياً من الساعة الثامنة صباحاً وحتى منتصف الليل.

ومع إعادة افتتاح سوبرماركت سبينس، يثبت مركز الغرير مكانته كونه المركز التجاري الوحيد في دبي الذي يجمع اثنين من أكبر سلاسل الهايبرماركت في المنطقة تحت سقف واحد، متيحاً لرواده سهولة الوصول والتسوق، ويمتد سوبرماركت سبينس على مساحة أكبر من 13 ألف قدم مربع، ويتميز بتقديم مجموعة واسعة من المنتجات التي من شأنها تلبية مختلف الاحتياجات اليومية، من المواد الغذائية الطازجة والفاكهة والخضروات واللحوم، بالإضافة الى اللوازم المنزلية والمأكولات الجاهزة للطهي أو الأكل.

وقال سامي الحكيم، نائب الرئيس في مركز الغرير: يعتبر إعادة افتتاح سوبرماركت سبينس إحدى خطواتنا الاستراتيجية الجديدة لتطوير مركز الغرير، والتي من شأنها تعزيز سهولة التسوق لعملائنا، وكجزء من خططنا المستقبلية الطامحة إلى توفير أفضل عروض التسوق المتنوعة لرواد المركز. ويتيح موقع سبينس الجديد وتصميمه الداخلي سهولة الوصول وتحسين تجربة التسوق.