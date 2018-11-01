عجمان تروج لمعالمها السياحية في سوق السفر بلندن

المصدر: عجمان- البيان

يتوجه وفد من دائرة التنمية السياحية في عجمان إلى المملكة المتحدة، للمشاركة بالدورة 39 من سوق السفر العالمي، التي تُعقد خلال الفترة من 5 إلى 7 نوفمبر الجاري في لندن.

وستقوم الدائرة بتسليط الضوء على المعالم السياحية في عجمان والتي تستقطب عدداً متزايداً من السياح المحليين والدوليين إلى الإمارة. ويستضيف سوق السفر العالمي نحو 5000 عارض من 182 دولة ومنطقة، ويعد هذا السوق واحداً من الفعاليات الدولية الرائدة في قطاع السفر والسياحة.

وتسعى الدائرة من خلال هذه المشاركة إلى عرض المجموعة المتنامية من مناطق الجذب السياحي التي باتت تتمتع بها عجمان، بما في ذلك الأنشطة الداخلية والخارجية الجديدة التي تعزز وضع الإمارة على الخريطة السياحية، حيث تبعد عجمان مسافة 30 دقيقة فقط بالسيارة من مطار دبي الدولي.

وتوسعت عروض الضيافة هذا العام بافتتاح فندق راديسون بلو عجمان، وفندق ويندهام جاردن كورنيش عجمان.ويرأس وفد دائرة التنمية السياحية في عجمان صالح محمد الجزيري، المدير العام للدائرة، الذي قال: «تأتي مشاركة دائرة التنمية السياحية في فعاليات سوق السفر، للتعريف بالعدد المتزايد من المعالم السياحية التي تحتفي بتراثنا العريق».