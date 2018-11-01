تنويع العروض في «جلفود» عبر «برايم»

المصدر: دبي- البيان

أعلن «مركز دبي التجاري العالمي»، خططه لتوسيع محفظة عروض جلفود المتميزة من فعاليات القطاع المعنية بالأعمال المباشرة بين الشركات، مع إطلاق معرض «برايم» لتصنيف العلامات التجارية الخاصة والتراخيص في الشرق الأوسط.

وتستهدف الفعالية شركات تصنيع السلع الاستهلاكية سريعة التداول، بما يشمل جميع أشكال السلع المعلبة، وذلك بهدف استكشاف فرص تعريف وتصنيف العلامة التجارية وتعزيز انتشارها عبر بيع خطوط الإنتاج.

ويركز «برايم» على اثنين من الخطوط الرئيسية للمنتجات الاستهلاكية المعلبة، أولها السلع الغذائية والمشروبات، بما في ذلك المأكولات والمشروبات المعلبة؛ والمنتجات المجمدة والجاهزة للأكل؛ فيما تتمثل الثانية بالمنتجات ذات القيمة المضافة مثل خطوط المعالجة المتخصصة وأغذية الحيوانات المنزلية وغيرها من المواد غير الغذائية مثل منتجات ومستلزمات التنظيف، ومنتجات النظافة الشخصية، ومنتجات الرعاية الصناعية والمهنية، ومستحضرات التجميل، ومنتجات العناية بالأطفال وعروض التعاقد.

قالت تريكسي لوه ميرماند، النائب الأول للرئيس لإدارة المعارض والفعاليات لدى مركز دبي التجاري العالمي: يأتي إطلاق برايم، بهدف تزويد العلامات التجارية المتخصصة بالتصنيع، وتجارة التجزئة والضيافة وخدمات الطعام وغيرها من القطاعات بمنصة تخصصية متميزة لتنمية أعمالها التجارية عبر صفقات تصنيع تعاقدية وتصنيف وتعريف العلامة التجارية الخاصة.

وبفضل ما سيقدمه المعرض من منتجات السلع الاستهلاكية الغذائية وغير الغذائية، يعمل «برايم» على بناء منصة تسويق، من شأنها زيادة التعريف بالسوق وإنشاء فرص نمو عبر ترخيص العلامة التجارية.

وكشفت أحدث الإحصاءات الصادرة عن شركة البيانات العالمية عن انتعاش الأعمال العالمية لترخيص العلامات التجارية بنسبة 3.3% لتصل إلى 271.6 مليار دولار في عام 2018؛ كما بيّنت دراسة بعنوان «الارتفاع المتجدد لأعمال تعريف وتصنيف العلامة التجارية الخاصة في عام 2018»، التي أجرتها «نيلسن» أن منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا شهدت أعلى معدلات لتحسّن الوعي في العالم حول نوعية منتجات تعريف العلامة التجارية الخاصة بنسبة 79%.

واستناداً إلى دراسات الجدوى الموسعة التي أجريت بالتزامن مع وضع التصورات الخاصة بـ«برايم»، كشفت استطلاعات مركز دبي التجاري العالمي أن 55% من الشركات العارضة في جلفود 2018 تعتبر أن تعريف العلامة التجارية الخاصة من أكثر التوجهات أهمية في القطاع؛ بينما أعرب 41% من زوار جلفود 2018 عن رغبتهم بضم معرض تعريف العلامة التجارية الخاصة في محفظة عروض جلفود الموسعة من الفعاليات المعنية بالقطاع.

وأضافت لوه ميرماند: تأتي إضافة برايم أحدث فصول استراتيجيتنا لمواصلة تطوير محفظة أعمالنا.

فرص

وتعكس الفرص الكامنة في قطاع الأغذية والمشروبات الانتعاش العام لقطاع تعريف العلامات التجارية الخاصة على نطاق أوسع، حيث تتوقع شركة إنفينيوم للأبحاث العالمية نمو السوق العالمية لتعريف العلامات التجارية الخاصة للأغذية المعلبة بمعدل سنوي مركب يصل إلى 3.5% بين 2014 و2018.