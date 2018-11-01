«تي إي سي» تنظم 250 حدثاً كل عام

المصدر: دبي- البيان

أعلنت وكالة تي إي سي لتنظيم الفعاليات، أنها تنظم بنجاح 250 حدثاً سنوياً. وتحتفل الشركة بعيد تأسيسها العاشر هذا الشهر، وتمتاز الوكالة باستخدامها أحدث التقنيات لتغطية الفعاليات مع جانب الابتكار والتنظيم فائق الجودة، ما جعل من الوكالة الشريك المفضل لأسماء كبيرة مثل أتش أس بي سي وفيزا وسيفورا وسيسكو ودي أتش أل، وغيرها.

وقالت ناتالي كرامبتون، مؤسِسة وكالة تي إي سي ومديرتها العامة: نظّمنا أكثر من 3000 فعالية في 25 دولة لأكثر من 100 علامة تجارية من قطاعات مختلفة مثل المصارف ومواد التجميل واللوجستيات والاتصالات والرعاية الصحية والسيارات، ومن الواضح أن الفعاليات على مستوى المنطقة قد تغيّرت خلال العقد الماضي، حيث أصبحت أكثر إبداعاً ومهنية وتطوراً على الصعيد التقني، ويسعدنا أن نتبنى رحلة التغيير هذه.