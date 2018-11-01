موانئ ومطارات أبوظبي ترتقي بخدمات الرحلات البحرية

المصدر: أبوظبي - البيان

أبرمت «موانئ أبوظبي» شراكة استراتيجية مع «مطارات أبوظبي» و«الاتحاد لخدمات المطار» بهدف الارتقاء بخدمات الرحلات البحرية المسيّرة عبر محطة أبوظبي للسفن السياحية وضمان تجربة سلسلة للمسافرين منذ اللحظة التي يصلون فيها إلى أبوظبي.

وبالتزامن مع بدء موسم الرحلات البحرية السياحية 2018 - 2018، ستتجسد أولى ثمار هذه الشراكة المستمرة من خلال توفير تجربة معززة قائمة على أعلى معايير السلاسة وشمولية الخدمات للسفينة السياحية «بوديكا» التابعة لشركة «خطوط فريد أولسن للرحلات البحرية».

وستكون «خطوط توماس كوك الجوية» في المملكة المتحدة أول شركة طيران غير مجدول تهبط في مطار أبوظبي الدولي يتم التعاقد معها لنقل مسافري السفن السياحية، الأمر الذي من شأنه أن يضفي لمسة شخصية وراقية على تجربة المسافرين.

وحرصاً على راحة المسافرين وتعزيز سلاسة تجربتهم على امتداد رحلتهم، سيتاح للراغبين في إكمال السفر جواً، القيام بإجراءات السفر بشكل مباشر لحظة مغادرتهم السفينة من خلال منافذ إجراءات السفر التي تشغلها ذراع الخدمات الأرضية لشركة «الاتحاد لخدمات المطار» الموجودة في محطة أبوظبي للسفن السياحية.

وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي لموانئ أبوظبي: «يسرنا من خلال هذه الشراكة النوعية التعاون مع اثنتين من أبرز شركات النقل الجوي في العالم لابتكار طرق خلّاقة تمكننا من الارتقاء بمحفظة خدماتنا التي نقدمها في مرافقنا السياحية على نحو ينسجم مع التزامنا الراسخ بالخطط الاستراتيجية التي تنتهجها أبوظبي على المدى الطويل، وستسهم هذه الشراكة المستمرة مع «مطارات أبوظبي» و«الاتحاد لخدمات المطار» في ضمان تجربة نقل فاخرة وسلسة من المنافذ الجوية إلى السفينة تفوق توقعات المسافرين وترقى بتجربتهم المتفردة في مرافقنا».

وقال برايان تومبسون، الرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي: «يسعدنا إبرام هذه الشراكة مع «موانئ أبوظبي» و«الاتحاد لخدمات المطار» بما يسهم في ترسيخ المكانة الإقليمية والدولية الرائدة التي تكتسبها إمارة أبوظبي بوصفها مركزاً حيوياً للسياحة والنقل.

تطوير

قالت نورة راشد الظاهري، مديرة محطة أبوظبي للسفن السياحية في موانئ أبوظبي: «استثمرت موانئ أبوظبي بشكل كبير في تطوير أحدث المرافق والبنى التحتية لقطاع السفن السياحية.

وتعزز خدمة إتمام إجراءات السفر الجوي من قلب محطة أبوظبي للسفن السياحية التزامنا المستمر بتزويد المسافرين بخدمات شاملة قائمة على أرقى معايير التفرد والسهولة والنوعية وبما يضمن لهم أعلى مستويات الراحة في مرافقنا».