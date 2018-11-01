«فوريفر ليفينج برودكتس» تتخذ من الإمارات مقراً لعملياتها الإقليمية

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة «فوريفر ليفينج برودكتس انترناشيونال»، استثمار 7.5 ملايين درهم في السوق الإماراتي هذا العام لبناء مراكز إنتاج جديدة، بعد أن اتخذت من الإمارات مقراً لعملياتها الإقليمية. يأتي ذلك في إطار الخطة التوسعية للشركة في أسواق الشرق الأوسط لتعزيز حضورها وترسيخ مكانتها شركة إقليمية رائدة في مجال المكملات الغذائية.

وتتيح الإمارات وغيرها من الأسواق الرئيسية في الشرق الأوسط فرص نمو كبيرة لشركة «فوريفر ليفينج برودكتس»، حيث شهدت الشركة زيادة كبيرة في إيراداتها خلال النصف الأول من العام الجاري من عملياتها في الإمارات والسعودية وسلطنة عُمان. وتم تحقيق هذا الإنجاز بعد أن عقدت الشركة فعاليتها «جلوبال رالي» لإطلاق منتجات جديدة.

كما شهدت الشركة في العام الماضي نمواً كبيراً في مبيعاتها وبنسبة بلغت 109% في السعودية، تليها دولة الكويت بنسبة 57%، ثم الأردن بنسبة 50% والإمارات بنسبة 49% وسلطنة عُمان بنسبة 42%. كما احتلت دول الشرق الأوسط وفي مقدمتها الإمارات، المرتبة الثامنة من حيث الأداء المالي العالمي من بين 160دولة، تعمل فيها شركة «فوريفر ليفينج برودكتس» حالياً.