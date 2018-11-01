«أمبينت فرانكفورت» يجذب الزوار من الإمارات والمنطقة

المصدر: دبي- البيان

أكد ستيفان كوفاوسكي، نائب الرئيس في ميسي فرانكفورت للمعارض جي إم بي إتش، أهمية السوق في الإمارات لجذب عدد أكبر من الزائرين من الموزعين والتجار والمتخصصين والعاملين في مجال السلع الاستهلاكية للمشاركة في معرض «أمبينت 2019» أكبر معرض عالمي متخصص في المنتجات والسلع الاستهلاكية والذي يقام في فرانكفورت.

وأضاف كوفاوسكي خلال الزيارة التي قام بها مؤخراً لمقر الشركة الإقليمي إيبوك ميسي فرانكفورت بدبي، إن معرض أمبينت يبدي اهتماما كبيرا بالسوق في الإمارات، مشيرا إلى النجاح ا في استقطاب أهم الشركات من الإمارات لتشارك في دورة المعرض للعام المقبل. ومن المتوقع أن يستقطب المعرض أكثر من 1000 زائر من الأفراد المتخصصين والتجار من الإمارات.

وقال: «يعد سوق الإمارات من أهم الأسواق لصناعة المعارض فمدينة دبي على سبيل المثال تعد أحد أبرز الأسواق المهمة للمصنعين والموردين الدوليين الذين يبحثون عن أسواق جديدة خارج أوروبا وأميركا الشمالية من أجل تطوير دائم لأعمالهم».

وتقام فعاليات معرض أمبينت 2019، معرض السلع الاستهلاكية البارز عالمياً على المساحة الكاملة لمركز فرانكفورت للمعارض، التي تعد ثاني أكبر منطقة للمعارض حول العالم، من 8 إلى 12 فبراير 2019.

وتشير التوقعات إلى مشاركة أكثر من 4400 عارض.