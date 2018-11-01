شراكة بين «إلينغتون» و«بايكي» الصينية في الترويج لدبي

المصدر: دبي - البيان

وقّعت شركة «إلينغتون» للتطوير العقاري التي تتخذ من دبي مقراً لها، اتفاقية شراكة مع «بايكي»، المنصة الإلكترونية المفتوحة للترويج للعقارات في الصين. وبموجب الاتفاقية، ستقوم «بايكي» التي تمتلك قاعدة مشترين في 300 مدينة وتقدم خدماتها لأكثر من 200 مليون عائلة، بالترويج للعقارات الفاخرة التي تطورها «إلينغتون» في دبي بين المستثمرين الصينيين.

وخلال حدث خاص أقيم في بكين، قام العضوان المنتدبان لشركة «إلينغتون»، روبرت بوث وجوزيف توماس، بتوقيع الاتفاقية مع جين شي، رئيس العمليات الدولية في «بايكي». ولدى «بايكي» شبكة تضم مليون وكيل وأكثر من 100 ألف فرع عقاري، ما يبرز أهمية هذه الشراكة بوصفها انعكاساً لقوة العلاقات التجارية التي تربط بين دولة الإمارات العربية المتحدة والصين.

وقال روبرت بوث: تعد دبي من المراكز الرئيسة لمبادرة الحزام والطريق الصينية، وشهدت الإمارة زيادة مذهلة في إقبال الصينيين على السياحة والاستثمار فيها. ومن هذا المنطلق، قمنا مؤخراً بتعزيز أنظمتنا الإلكترونية وإطلاق منصة جديدة عبر الإنترنت بلغة الماندرين بهدف توفير أكبر قدر ممكن من التسهيلات للعملاء والمستثمرين الصينيين الراغبين في اقتناء منازل راقية في دبي.