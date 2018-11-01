حلول تغليف ذكية في «جلفود للتصنيع»

المصدر: دبي - البيان

تستعد شركة «إس آي جي كومبيبلوك عبيكان»، خبراء تغليف الأطعمة في المنطقة، للكشف عن تكنولوجيا ذكية جديدة صممت تجاوباً للتغير الملحوظ في اهتمامات المستخدمين، وذلك خلال مشاركتها في «جلفود للتصنيع» الأسبوع المقبل.

وترى «عبيكان» أن الوعي المجتمعي بالبيئة ساهم في إحداث تحول كبير في توقعات المستهلك النهائي المتعلقة بتغليف الأطعمة والمشروبات.

وستستغل الشركة تواجدها في «جلفود للتصنيع»، لتقديم «علب التغليف الأمثل» التي تجمع بين أحدث ما توصلت له التكنولوجيا وبين الحلول الذكية والتفاعلية والموجهة لعملائها وللمستهلكين في المنطقة. وسيتمكن زوار منصة الشركة في المعرض من مشاهدة التنوع في تصاميم المنتجات ومصانع التعبئة الذكية وعلب التغليف الرقمية التفاعلية.

ويرى مارتن شميدز، مدير التسويق والاستراتيجية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بالشركة أن التفاعل بالشكل الصحيح مع توجهات المستهلكين والعمل مع المستهلكين لتطوير حلول ذكية لإيصال المنتجات من الخطوات الضرورية على طريق تقديم منتجات مثالية، وبالنسبة لنا فكانت طريقنا لتقديم «علب التغليف الأمثل».

وقال: عمليات التطوير والتحسين ضرورية للشركات خصوصاً في سوق عالية التنافسية كالذي نعيشه اليوم. ويمكن تقديم حزم تغليف ذكية يمكنها إفادة العملاء والمستهلكين وتتيح إمكانية تتبع المنتجات ومصادرها بكل سهولة. كما يمكن أيضاً إضافة الطبقات التفاعلية على العلب لتقديم العروض الرقمية، وتوعية المستهلكين بشكل أفضل وتشجيعهم للشراء من جديد.