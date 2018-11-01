«كوني» تفتتح في دبي أول مركز لاختبار حركة تدفق البشر

المصدر: دبي - البيان

تفتتح شركة «كوني» المتخصصة في صناعة المصاعد والسلالم المتحركة، قريباً، أول مركز لاختبار حركة تدفق البشر في المنطقة.

يذكر أن المركز الذي يتخذ مقراً له في مكتب الشركة الإقليمي في دبي، سيقدم إلى ضيوفه ومرتاديه حلول حركة تدفق الناس الأكثر تطوراً من «كوني»، وسيتيح للزوار فرصة التعرف عن كثب إلى مجموعة شاملة من حلول نقل الناس المرنة.

ويشير تعبير «حركة تدفق الناس» إلى طريقة تنقل الأشخاص بين المباني.

ويتم تقييم حركة تدفق الناس على أنها بمستوى «جيد» عندما يتنقل الناس بسلاسة وأمان وراحة ودون انتظار، حيث تبدأ تجربة حركة تدفق الناس في المبنى من نقطة الوصول، ومن هناك تستمر الرحلة إلى الردهة ومن ثم إلى الوجهة النهائية عبر اجتياز العديد من الأبواب والمساحات والقاعات.