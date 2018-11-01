«حياة للفنادق» توظّف 10 آلاف شاب بحلول 2025

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مجموعة «حياة للفنادق»، إطلاق برنامجها «رايز إتش واي»، الذي تم تصميمه لربط فرص العمل في قطاع الضيافة مع جيل شباب الغد الباحثين عن بداية مسيرتهم المهنية، وكجزء من هذه المبادرة، تلتزم المجموعة على امتداد فروعها حول العالم بتوظيف 10 آلاف شاب من هذه الشريحة، التي تتراوح أعمارها بين 16 و24 عاماً ممن أنهوا تحصيلهم المدرسي وغير ملتزمين بعمل، وذلك بحلول عام 2025.

وقالت مالايكا مايرز، مديرة الموارد البشرية لدى «حياة»: «نتفهم التحديات التي يواجهها شباب المستقبل، لذلك تسعى علامتنا لتكون جزءاً من الحل، حيث تشكل فرص العمل الجديدة ضمن قطاع الضيافة طريقاً لمسيرةٍ مهنية مستدامة وعتقد أن البرنامج سيمنح مجموعتنا القدرة على استخدام طاقة التكنولوجيا لتوسيع نطاق الفرص الوظيفية.