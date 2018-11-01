جمارك دبي تفوز بجائزة الطاووس الذهبي للاستدامة

المصدر: دبي- البيان

فازت جمارك دبي للعام الرابع على التوالي بجائزة الطاووس الذهبي العالمية للاستدامة للعام 2018، وذلك تقديراً لجهودها وإسهاماتها في إطلاق مبادرات مجتمعية محلية وخارجية، أسهمت في تحقيق الاستدامة العالمية.

وتسلم خليل صقر بن غريب، مدير إدارة الاتصال المؤسسي الجائزة من البارونة فيرما، الرئيس العالمي للمجلس الاستشاري في معهد المديرين، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية الأوروبية، بحضور الجنرال متقاعد جي إس أهلوا ليا رئيس معهد المديرين في حفل خاص أقيم تكريماً للفائزين، في العاصمة البريطانية لندن.

وقال أحمد محبوب مصبح مدير جمارك دبي: «يتوج الفوز بجائزة الطاووس الذهبي العالمية للاستدامة للعام 2018 الإنجازات التي حققتها الدائرة في مجال الاستدامة والمسؤولية المجتمعية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالعمل على إسعاد الناس ورعاية كل الفئات الاجتماعية.

حيث نعمل على تحقيق هذه الرؤية من خلال مبادراتنا في مجال المسؤولية المجتمعية وجهودنا لتحقيق الاستدامة، بما يكفل تقدم المجتمع وازدهاره الدائم من خلال تضافر الجهود للوصول إلى أعلى مستويات التنمية الاجتماعية والاقتصادية في دولة الإمارات العربية المتحدة التي أصبحت نموذجاً تقتدي به كل دول العالم في مجال الحرص على تحقيق الاستدامة وتقديم الرعاية والاهتمام لكل فئات المجتمع كأصحاب الهمم وكبار المواطنين والأطفال واليافعين وفي مختلف المناطق المحتاجة للمساعدة وفعل الخير عبر العالم».

كلمة

وفي كلمته التي ألقاها أمام معهد المديرين في بريطانيا خلال جلسة حول مستقبل الاستدامة ونماذج القيادة في الحكومات، أشار خليل صقر بن غريب إلى أن نموذج دبي في الاستدامة أصبحت عالمية المستوى وذلك لعوامل رئيسة وهي: رؤية قيادية ملهمة، والمدينة الذكية، تطبيق السعادة، جعل دبي مركزاً تجارياً عالمياً، وتمكين الشباب.

مضيفاً أن جمارك دبي أطلقت 106 مبادرات مجتمعية وتطوعية منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية سبتمبر، وذلك انسجاماً مع الأهداف الرئيسية لإعلان 2018 «عام زايد»، مؤكداً مساعي الدائرة لتنفيذ مزيد من مبادرات المسؤولية المجتمعية لتصل إلى 125 مبادرة قبل نهاية العام الحالي.

600 مبادرة

أطلقت جمارك دبي أكثر من 600 مبادرة مسؤولية مجتمعية خلال السنوات الثلاث وحققت نسبة سعادة للمجتمع بلغت 90%، وحازت 35 جائزة محلية وإقليمية وعالمية في مجال المسؤولية المجتمعية والاستدامة، كما نالت تقديراً عالمياً واسعاً بحصولها أيضاً على العديد من الجوائز الجمركية والتقنية وشهادات الآيزو في مختلف مجالات العمل المؤسسي مثل أنظمة تقنية المعلومات، والمساءلة الاجتماعية والبيئة وخدمة العملاء.