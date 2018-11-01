«سيينا» تطلق سلسلة من الحلول التقنية الفعالة

المصدر: دبي ــ البيان

أطلقت شركة سيينا باقة من الحلول التقنية المواكبة للعصر، التي تسهم في تيسير العمليات التشغيلية وتحقيق أعلى درجة من الكفاءة مع توفير الوقت؛ حيث تعمل الشركة على تحديث محفظة شبكات الحزم المدعومة بإمكانات IP التكيفية؛ فضلاً عن تحسين النظم البصرية المترابطة، ومنصات أجهزة مبنية لغرض محدد ودعم مقدمي الخدمات مع القدرة على الاستفادة من تقنيات شبكات الجيل الخامس، وخدمات مؤسسات الأعمال وغيرها.

وتعمل هذه التحسينات على تسهيل الوصول إلى شبكات المدن الكبيرة، ما يسمح لمقدمي الخدمات تطوير أعمالهم من خلال تبني شبكة متكيفة، يمكنها دعم كل من خدمات وتطبيقات مؤسسات الأعمال الجديدة والمتوارثة.

وتقدم «سيينا» حلول السوق المفتوحة المصنفة، التي تتميز بفعالية كبيرة من حيث التكلفة، ما يجعلها أسهل في النشر والإدارة والصيانة.