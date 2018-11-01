الإمارات للشحن الجوي نقلت ربع صادرات سريلانكا

المصدر: دبي- البيان

توفر الإمارات للشحن الجوي، ذراع الشحن التابعة لطيران الإمارات، نقلاً سريعاً وآمناً للصادرات السريلانكية التي يتألف معظمها من منتجات سريعة العطب ينبغي أن تصل إلى وجهتها سليمة وطازجة وفي الوقت المناسب.

ووفقاً للأرقام التي كشف عنها مكتب طيران الإمارات في كولومبو، فإن الإمارات للشحن الجوي نقلت من كولومبو خلال السنة المالية 2017/‏ 2018 ما مجموعه 27 ألف طن من المنتجات، أي ما يعادل 23 % من المنتجات التي صدرتها سريلانكا جواً خلال تلك السنة، ومقدارها 118 ألف طن.

وتشغل طيران الإمارات 28 رحلة أسبوعياً بين دبي وكولومبو بطائرات البوينغ 777، حيث تقدر طاقة الشحن على كل طائرة من هذا الطراز بنحو 20 طناً في كل اتجاه. وتعد الإمارات للشحن الجوي إحدى الناقلات الرئيسة للمنتجات التجارية السريلانكية، ومساهماً مهماً في اقتصاد تلك الدولة.

وتتكون غالبية الصادرات التي تنقلها الإمارات للشحن الجوي من سريلانكا إلى الأسواق العالمية عبر مقرها الرئيس في دبي من المأكولات البحرية والفواكه والخضروات الطازجة والزهور والملابس الجاهزة.

وتمثّل المنتجات سريعة العطب جانباً مهماً من صادرات سريلانكا، وتوفر الإمارات للشحن الجوي حلول النقل الجوي المتخصصة تحت مظلة منتج «الإمارات فريش» التي تساعد في الحفاظ على نضارة المنتجات التي يتم نقلها.

ويدعم هذا المنتج أسطول طيران الإمارات الحديث المكوّن حالياً من 270 طائرة، ومناولة محترفة على أيدي موظفين أكفاء ذوي خبرة، بالإضافة إلى مرافق سلسلة التبريد الحديثة في دبي.

مأكولات بحرية

وقال كابيلا سانثابريا، مدير الشحن في طيران الإمارات لمنطقة سريلانكا وجزر المالديف: نقلت الإمارات للشحن الجوي خلال السنة المالية 2017/‏ 2018 ما زاد على 7500 طن من الأسماك، أي ما يمثل نحو 40% من 17500 طن من المأكولات البحرية التي صدّرتها سريلانكا إلى الولايات المتحدة وأوروبا في تلك السنة.