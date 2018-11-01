3.7 ملايين نزيل بفنادق أبوظبي في 9 أشهر

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

كشفت بيانات لدائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، عن ارتفاع عدد نزلاء المنشآت الفندقية في العاصمة إلى نحو 3.7 ملايين نزيل خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، بزيادة قدرها 4.3% مقارنة بنحو 3.55 ملايين نزيل في الفترة نفسها من العام 2017.

وأضافت الدائرة في نشرتها الصادرة، أمس، أن عدد النزلاء خلال التسعة أشهر توزع بواقع 2.42 مليون زائر من خارج الدولة، و1.13 مليون زائر محلي. وأوضحت الدائرة، أن معدلات الإشغال منذ بداية العام الجاري وصلت إلى 70% بزيادة قدرها 1.3% مقارنة بمعدل إشغال قدره 69% في الفترة نفسها من العام الماضي.

وبحسب البيانات، بلغ متوسط فترة الإقامة للفرد منذ بداية العام الجاري نحو 2.5 ليلة بزيادة قدرها 1.2% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. فيما وصلت الإيرادات الكلية للفنادق في العاصمة لنحو 3.68 مليارات درهم خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري. ووصل متوسط سعر الغرفة في العاصمة أبوظبي خلال التسعة أشهر الأولى من 2018 لنحو 322 درهماً بانخفاض قدره 5.6% مقارنة بنحو 341 درهماً في الفترة نفسها من العام الماضي.

وحول أعلى جنسيات النزلاء غير الإماراتيين، احتلت الصين المركز الأول بواقع 303.7 آلاف زائر بزيادة 12.3%، ثم الهند بنحو 301.3 ألف زائر بزيادة 17.1%، تلاها بريطانيا بنحو 189.6 ألف زائر.