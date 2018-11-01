570 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي

المصدر: دبي- البيان

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس، 570 مليون درهم، حيث تم تسجيل 203 مبايعات بقيمة 335 مليون درهم، منها 46 مبايعة للأراضي بقيمة 121 مليون درهم و157 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 214 مليون درهم. وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 12 مليون درهم بمنطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد. وتصدرت اليفرة 2 المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 20 مبايعة بقيمة 29 مليون درهم.

وتصدرت ورسان الأولى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 30 مبايعة بقيمة 11 مليونا. وسجلت الرهونات 235 مليون درهم منها 25 رهن أراض بقيمة 165 مليون درهم، و50 رهن فلل وشقق بقيمة 70 مليون درهم أهمها بمنطقة النهدة الثانية بقيمة 58 مليون درهم، ورهن في منطقة مرسى دبي بقيمة 24 مليون درهم.