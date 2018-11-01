ورشة «المستشار القانوني للمشاريع الصغيرة» بغرفة عجمان

المصدر: عجمان - البيان

استضافت غرفة تجارة وصناعة عجمان ورشة عمل «المستشار القانوني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة» بالتعاون مع البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وأكاديمية دبي لريادة الأعمال.

قدم الورشة المستشار القانوني علي سلطان الحداد. حضر الورشة في فندق فيرمونت عجمان، ابتهال الناجي، مدير أكاديمية دبي لريادة الأعمال، وجميلة كاجور مدير إدارة تنمية أعمال الامتياز التجاري بغرفة عجمان، ومحمد اليوسفي خبير مشاريع وزارة الاقتصاد، وعدد من رواد ورائدات الأعمال.

وأكد محمد اليوسفي دور البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، الذراع التنفيذية لمجلس المشاريع الصغيرة والمتوسطة في وزارة الاقتصاد، من خلال توفير الأدوات الناجحة لتمكين رواد ورائدات الأعمال من نمو واستدامة مشاريعهم.

حيث استعرض عدداً من أهم المشاركات الداخلية والخارجية التي ينفذها البرنامج لدعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كما أكد أهمية تكاتف الجهود وتكامل الأدوار بين مختلف الجهات المعنية فيما يخص التدريب وتقديم الاستشارات ومختلف أشكال الدعم للدفع قدماً بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة.

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وأكدت ابتهال الناجي أن أكاديمية دبي لريادة الأعمال الذراع التعليمية لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، حريصة على تنفيذ حزم من الدورات التدريبية وورش العمل في مختلف المجالات لدعم ريادة الأعمال.

وأكدت للحضور أن مختلف المؤسسات والجهات المعنية بريادة الأعمال أُنشئت لتوفير مختلف عوامل النجاح والتطور للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وضمان تمكين رواد الأعمال ونمو أعمالهم، مؤكدة أهمية ورش العمل والدورات التدريبية لنقل قصص النجاح والاستفادة منها، كما وجهت الشكر لغرفة عجمان على استضافة الورشة.

وتناول المحاضر بالشرح أطراف العلاقة التجارية، والأسباب لإصدار قانون حماية المستهلك ورفع مستوى الثقة الاستهلاكية لدى المستهلك، والأشكال القانونية للمشاريع التجارية «المؤسسة الفردية، الشركة التضامنية، شركة ذات مسؤولية محدودة» وتعريفهم، وحدود مسؤولياتهم وأنواع الأنشطة المصرح بها والممثل القانوني.