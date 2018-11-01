«اقتصادية الشارقة» و«شراع» يبحثان دعم رواد الأعمال

المصدر: الشارقة - البيان

بحثت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة تعزيز التعاون والتنسيق مع مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»، ما يعود بالنفع على رواد الأعمال. جاء ذلك خلال زيارة وفد من المركز لدائرة التنمية الاقتصادية، وكان في استقبال الوفد سلطان عبد الله بن هدة السويدي رئيس الدائرة.

وأكدت الدائرة أهمية الزيارة ودورها في تعزيز علاقات التعاون المختلفة وتسريع عمليات التطوير، وحرص الطرفين للمساهمة البناءة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة لإمارة الشارقة، وذلك بالاستخدام الأمثل للموارد التقنية والبشرية، وتوفير كل الخدمات وتسهيلها على رواد الأعمال.

من جانبه، أكد مسؤولو مركز «شراع» حرصهم على تعزيز التعاون والتنسيق مع الدائرة بما يسهم في تطوير منظومة العمل المشترك لإيجاد مخرجات تخدم كل الجهات للنهوض بمستويات الخدمة المقدمة لرواد الأعمال، وهو ما يصب في توجه الدولة نحو بناء اقتصاد قوي ومتين، يتميز بالمعرفة والاستدامة ويدعم بيئة ريادة الأعمال.