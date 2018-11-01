شراكة طويلة الأمد بين شركة «جلف ريليتد» ومجموعة الشايع

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت شركة «جلف ريليتد» ومجموعة الشايع، إطلاق ما يقارب 40 علامة تجارية في المارية سنترال، لتعزيز مكانة المارية سنترال الوجهة الأولى والرائدة في السوق، مما سيحدث تغييرا كبيرا في تجربة التسوق والضيافة وأسلوب الحياة العصري للزبائن في أبوظبي.

وبفضل هذه الشراكة، سيتم افتتاح العديد من محلات الأزياء الرئيسية المنتظرة في المارية سنترال مثل دبنهامز، اتش آند ام، وفيكتوريا سيكريت، بالإضافة إلى العلامات التجارية الأشهر في عالم الجمال مثل شارلوت تلبوري وماك ونِكس، لتأسيس وجهة حيوية للزبائن الباحثين عن تجربة تسوق متميزة في أبوظبي.

وسيكون هناك أيضا العديد من المطاعم الخاصة بمجموعة الشايع مثل بوشون بيكري، بليز بيتزا، ذي تشيزكيك فاكتوري، بي.إف. تشانغز وتكساس رودهاوس. وبالإضافة إلى علامات الأزياء والجمال والمطاعم، سيتم إطلاق علامات تجارية أخرى لمجموعة الشايع، خاصة بالعائلات والأدوات المنزلية العصرية مثل مذركير وبوتري بارن ووست إلم في المارية سنترال.

وسيتم إطلاق العلامات الخاصة بمجموعة الشايع إلى جانب علامات تجارية عالمية أخرى في المارية سنترال بما في ذلك محل زارا الرئيسي وماسيمو دوتي، بالإضافة إلى خيارات الترفيه العائلي.