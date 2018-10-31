تطبيق للمواصلات الأرضية من «سكاي واردز طيران الإمارات»

المصدر: دبي - البيان

أطلق برنامج مكافأة ولاء المسافرين الدائمين «سكاي واردز طيران الإمارات» تطبيقاً خاصاً للمواصلات الأرضية حسب الطلب بالشراكة مع «كارتراولر». يعد التطبيق الجديد «إيماريتس سكاي واردز كابفورس» الأول من نوعه في العالم.

ويوفر البرنامج لأعضائه خدمة مواصلات موثوقة ومعقولة التكلفة، سواء بحجز تاكسي أو حافلة صغيرة حسب الطلب، في 117 مدينة ضمن 27 دولة حالياً، وسوف يضاف إليه المزيد من المدن والدول لاحقاً.

ويحصل أعضاء البرنامج على أميال سكاي واردز في كل مرة يحجزون فيها مواصلات باستخدام تطبيق «إيماريتس سكاي واردز كابفورس»، حيث يوفر لهم أسعاراً ثابتة وإتمام عملية الدفع ببطاقة الائتمان عبر الإنترنت بأمان تام، والحصول على إيصال إلكتروني عن كل رحلة. ويمكن تنزيل التطبيق على الأجهزة العاملة بنظام iOS أو أندرويد.

ويستطيع الأعضاء استخدام تطبيق «إيماريتس سكاي واردز كابفورس» من خلال وصل حسابهم في برنامج «سكاي واردز» مع سجلهم لدى «كابفورس»، ويمكنهم طلب المواصلات واختيار مزوّد الخدمة المفضل لديهم، ومعرفة زمن الوصول والسعر وعدد الأميال التي سيكسبونها في ختام الرحلة، بالإضافة إلى مشاركة وتحديد موقعهم أولاً بأول مع الأهل والأصدقاء خلال الرحلة.