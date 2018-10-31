الديزل أعلى مجموعات البناء ارتفاعاً بأبوظبي في سبتمبر

المصدر: أبوظبي- البيان

سجلت مجموعة الديزل أعلى ارتفاعٍ في أسعار مواد البناء خلال شهر سبتمبر من العام الحالي مقارنة بسبتمبر 2017.

وذلك طبقاً للتقرير الصادر عن مركز الإحصاء بأبوظبي حول أسعار مواد البناء في الإمارة لشهر سبتمبر. واستعرض التقرير حركة أسعار مجموعات البناء الرئيسية البالغة 21 مجموعة خلال سبتمبر 2018 مقارنة بأغسطس من العام نفسه، وسبتمبر من عام 2017. وتعد أسعار مواد البناء من البيانات الاقتصادية المهمّة في دعم القرار وتوجيه السياسات الرامية إلى تطوير قطاع الإنشاءات وغيره من القطاعات المرتبطة به.

مقارنة

أظهر تقرير المركز لسبتمبر 2018 ارتفاعاً في متوسطات أسعار مجموعة «الديزل» بنسبة 32%، ومجموعة «أسلاك/‏‏‏ للشقق» بنسبة 21.1%، ومجموعة «أسلاك/‏‏‏ للمباني» بنسبة 14.8% مقارنة بسبتمبر 2017، وبالمقابل انخفضت خلال الفترة نفسها متوسطات أسعار مجموعة «أنابيب يو بي في سي» بنسبة 8.9%.

ومجموعة «الخرسانة» بنسبة 3.1% ومجموعة الحديد بنسبة 2.7% خلال سبتمبر 2018 مقارنة بسبتمبر 2017.وخلال شهر سبتمبر 2018 مقارنة بالشهر السابق، ارتفعت متوسطات أسعار مجموعة «البلاط والرخام» بنسبة 6.3%، ومجموعة «المواد العازلة» بنسبة 4.9%، ومجموعة «الزجاج» بنسبة 3.0% مقارنة بشهر أغسطس 2018. في حين انخفضت متوسطات أسعار مجموعة «مواد التسقيف» بنسبة 6.1%، ومجموعة «الخرسانة» بنسبة 2.7%، ومجموعة «أنابيب بي في سي» بنسبة 1.2% خلال سبتمبر 2018 مقارنة بأغسطس 2018.