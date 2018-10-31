مبادرات مبتكرة في «سيتريد» للارتقاء بالقطاع البحري

المصدر: دبي - البيان

شهد معرض ومؤتمر سيتريد الشرق الأوسط للقطاع البحري 2018، في يومه الثاني، إطلاق العديد من المبادرات المبتكرة والتي هدفت إلى الارتقاء بالقطاع البحري عالمياً.

حيث نجحت «مدينة دبي البحرية»، أول مركز بحري عالمي وعضو في مجموعة شركات دبي العالمية، في تعزيز مكانة الإمارات وجهة بحرية عالمية المستوى عبر إطلاق مبادرات جديدة مبتكرة.

وتوفر «مدينة دبي الملاحية» فرصة مميزة لرواد القطاع البحري من جميع أنحاء العالم للمشاركة في المنصة، التي تضم شركة «إم إي كي» الشرق الأوسط، وشركة رينتجس الشرق الأوسط، والسهيل، والأحواض الجافة العالمية. كما تهدف «مدينة دبي الملاحية» إلى التأكيد على أهمية القطاع الخاص في دعم الأعمال وتشجيع المبادرات الجديدة من خلال الابتكار والتكنولوجيا.

وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية: «اتخذت دبي أولى خطواتها نحو الريادة الدولية باحتلالها المركز الخامس لأكثر المراكز البحرية تنافسية وجاذبية في العالم. وتواصل مدينة دبي الملاحية جهودها لتحديث القطاع وجعله قطاعاً شاملاً وتنافسياً وجذاباً للاستثمارات، بما يتماشى مع رؤية الإمارات لبناء اقتصاد أكثر استدامة يعتمد على المعرفة والابتكار».

وأضاف ابن سليم: «يمكن تعزيز القدرة التنافسية العالمية في دبي من خلال دمج القطاعين العام والخاص، حيث إن بناء شراكات مثمرة وتشجيع المشاريع المبتكرة وتوسيع نطاق الاستثمارات المشتركة سيساهم في نمو وتطور القطاع البحري بشكل عام».

من جهته، قال أحمد الحمادي، الرئيس التنفيذي للعمليات في مدينة دبي الملاحية: «إن وجودنا في هذه المنصة الفعالة يعزز هدفنا الرامي لتطوير جميع جوانب القطاع البحري في المنطقة مع الحفاظ على الجودة والتميز. نحن فخورون جداً بمشاركتنا في معرض ومؤتمر سيتريد الشرق الأوسط للقطاع البحري 2018، ونقدم دعمنا المستمر لجميع برامجه التي تعمل على تعزيز ثقافة الابتكار والتطور في المجتمع البحري بالمنطقة».

وعُقدت على هامش المعرض فعاليات الدورة الثانية من «ندوة الإمارات لقادة المستقبل البحريين» بمشاركة نخبة العقول البحرية الإماراتية والإقليمية والعالمية المبدعة في العالم لاستشراف آفاق توظيف الابتكار والتكنولوجيا الذكية في دفع مسار نمو وتطوير القطاع البحري العالمي.

مشاركة

استعرضت «البحري» السعودية خلال مشاركتها في «قمة دبي البحرية» على هامش المعرض إمكاناتها البارزة في مجال النقل والخدمات اللوجستية. وقال عبدالله بن علي الدبيخي الرئيس التنفيذي للشركة: «إن هذه الفعاليات تساعد على تسريع وتيرة التوسع في القطاع البحري بشكل عام، الأمر الذي سيؤدي إلى نمو الاقتصادات الإقليمية، وخصوصاً في الإمارات والسعودية.