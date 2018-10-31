«اتصالات» تفوز بجائزة أفضل شركة قطاع خاص بمبادرات التوطين خليجياً

المصدر: أبوظبي ــ البيان

حققت «اتصالات» إنجازاً جديداً بفوزها بجائزة «أفضل شركة قطاع خاص في مبادرات التوطين» في منطقة الخليج العربي وذلك في القمة الحكومية الدولية السادسة للموارد البشرية 2018 التي انعقدت مؤخراً في أبوظبي.

وفازت «اتصالات» بجائزة أفضل شركة في تنفيذ مبادرات التوطين ضمن قائمة مختصرة ضمت عدداً من كبريات شركات القطاع الخاص المتنافسة العاملة في دول التعاون وذلك في اليوم الثاني لانعقاد القمة، ضمن جوائز الخليج للموارد البشرية في القطاعين الحكومي والخاص في دورتها السادسة.

وجاء فوز اتصالات بالجائزة بعد نجاحها في تنفيذ سياسات وإجراءات مبتكرة لتوظيف المواهب الوطنية، بالإضافة إلى تبني «اتصالات» لبرامج التوطين المختلفة، وتضمين خطة التوطين في استراتيجيتها الأساسية، فضلاً عن إطلاقها برامج خاصة للمواطنين كـ «برنامج قادة المستقبل» لتمكين العنصر المواطن ليصبح أحد قادة المستقبل.

وقال يونس النمر، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في مجموعة «اتصالات»،: نفخر بتحقيق هذا الإنجاز، مشيرا إلى أن «اتصالات» فازت بجائزة «أفضل مؤسسة خاصة في مبادرات التوطين» على نطاق الخليج، لتنفيذها لعددٍ كبيرٍ من مبادرات التوظيف لمواطني دولة الإمارات، حيث أسفرت هذه الجهود في رفع نسبة التوطين إلى 48% من مجموع عدد موظفي الشركة في جميع الإدارات«.

وأضاف: مبادرات التوطين لـ»اتصالات«تأتي انطلاقاً من القناعة الراسخة لديها بأن التوطين واجب والتزام وطني، مشيراً إلى التزام الشركة بتوجهات القيادة الرشيدة التي تهدف لرفع نسبة توظيف المواطنين.