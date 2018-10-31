شلوان: الاندماج ليس الاتجاه المثالي لـ«دبي الإسلامي» حالياً

المصدر: دبي -البيان

أكد د. عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لبنك دبي الإسلامي، أن صفقات الاندماج لا تمثل الاتجاه المثالي للبنك في الوقت الحالي.

وأجرى شلوان مقابلة مع «تليفزيون بلومبيرغ» أمس، أوضح فيها أن البنك يبحث في فرص التوسع العضوي وغير العضوي على السواء.

وقال شلوان: «ثمة فرصة دوماً لصفقة اندماج كبرى، سواء في القطاع المصرفي التقليدي أو الإسلامي... ولكن يتعيّن أن يكون لهذه الصفقة تأثير تجاري مُقنِع فقط».

وأضاف قائلاً: «سنتطلع دوماً كطرف مستحوذ إلى إمكانية الاستفادة من صفقة استحواذ أو اندماج، لكن لا شيء محدداً متوافر حالياً».

وتطرق شلوان إلى حكومة دبي، وهي أكبر مساهم في بنك دبي الإسلامي، فقال: «تتمتع حكومة دبي ببرغماتية شديدة. لذا، فهي تتأكد من إجراء التقييم التجاري السليم لصفقات الاندماج، إن وُجِدَت. فنحن في دبي لا نندمج لمجرد الاندماج».

وانتقل شلوان إلى الحديث عن خطط البنك التوسعية، فقال: «يمكن أن يشمل التوسع مزيجاً من التوسع العضوي وغير العضوي. فقد أجرينا عمليات استحواذ على كيانات قائمة في أسواق معينة، بينما أنشأنا كيانات جديدة في أسواق أخرى. لذا، فمن الممكن المزج بين الاتجاهين».