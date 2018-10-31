الإمارات تعزز التعاون مع فيتنام في التجارة والسياحة والنقل

المصدر: أبوظبي - البيان

عقد عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، اجتماعاً موسعاً مع وفد رفيع المستوى من مدينة «هو تشي منه» الفيتنامية، برئاسة نغوين ثانه فونغ، عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الفيتنامي ورئيس اللجنة الشعبية بالمدينة.

تم خلال الاجتماع بحث العلاقات بين البلدين في مجالات التجارة والاستثمار والسياحة والنقل والطيران.حضر اللقاء، الذي عقد بمقر الوزارة في دبي، جمعة الكيت، الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد، وعبدالله الحمادي مدير إدارة السياحة بالوزارة، إلى جانب عدد من موظفي الوزارة، فيما شمل الوفد الفيتنامي أكثر من 20 مسؤولاً حكومياً وممثلاً لهيئات وشركات فيتنامية.

تناول اللقاء مناقشة جوانب التعاون القائمة بين البلدين بالتركيز على الفرص الاستثمارية والتجارية التي تطرحها مدينة «هو تشي منه» وإمكانية تطوير أطر التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك، وذلك في عدد من المجالات الحيوية، أبرزها التجارة والاستثمار والسياحة والنقل والطيران والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة والصناعات الغذائية والأمن الغذائي.

شركاء

وقال عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، إن العلاقات الإماراتية الفيتنامية قوية وتتمتع بمعدلات نمو متزايدة خاصة على الصعيدين الاقتصادي والتجاري، إذ تدخل فيتنام ضمن قائمة أكبر 10 شركاء تجاريين للدولة.وتابع: التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين سجلت نمواً 17% نهاية 2017 إلى 10.4 مليارات دولار.

معرض صيني

من جانب آخر، يتوجه وفد الإمارات، برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، إلى الصين في مطلع نوفمبر المقبل للمشاركة في فعاليات معرض الصين الدولي للواردات 2018، الذي يقام خلال الفترة من 5 إلى 10 نوفمبر. يضم الوفد نحو 60 مشاركاً من المسؤولين وممثلي الجهات الحكومية المعنية على الصعيدين الاتحادي والمحلي، ونخبة من رجال الأعمال وممثلي الشركات الوطنية الاستثمارية والقطاع الخاص.