«إعمار» تطلق مجموعة من المنازل في «إكسبو جولف فيلاز»

المصدر: دبي - البيان

أطلقت «إعمار» مجمع «إكسبو جولف فيلاز» الذي يقدم للمستثمرين العديد من المزايا التي توفر عائدات قوية على استثماراتهم، حيث تبدأ الأسعار من 999.88 ألف درهم للوحدات التي تضم 3 غرف نوم مع خطط سداد شهرية على مدى أكثر من خمس سنوات.

ويأتي إطلاق هذه المجموعة المحدودة من المنازل في وقت يزداد فيه الطلب على الوحدات السكنية القريبة من مقر استضافة معرض «إكسبو 2020 دبي» و«مطار آل مكتوم الدولي» وملعب الجولف المؤلف من 18 حفرة.

وتمتاز وحدات «إكسبو جولف فيلاز» بموقعها الحيوي على «بوليفارد إعمار الجنوب» التي تمثل وجهة عصرية حيوية تحفل بالأنشطة الترفيهية، وتضم أيضاً مجموعة متنوعة من المطاعم والمقاهي والمتاجر. كما يقع المجمع الجديد على مقربة من حديقتين ومركز اجتماعي.

ومن المتوقع أن تلقى هذه المنازل اهتماماً من قبل الموظفين العاملين في مختلف مناطق «دبي الجنوب»، بما في ذلك منطقة الطيران والمنطقة اللوجستية ومجمع الأعمال ومنطقة المعارض ومنطقة الخدمات الإنسانية.

ويمكن للسكان الاستمتاع بباقة من المرافق تتضمن حوض السباحة في الهواء الطلق والمرج ومنطقة ألعاب الأطفال والمواقف المظللة للسيارات، إضافة إلى المركز الاجتماعي الذي سيضم مرافق اللياقة البدنية.