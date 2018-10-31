«الاتحاد للطيران» تحتفل بمرور 15 عاماً على تأسيسها

المصدر: أبوظبي ــ رامي سميح

تحتفل «الاتحاد للطيران» بمرور 15 عاماً على انطلاق أولى رحلاتها لتصبح الشركة الآن واحدة من كبرى شركات الطيران في العالم بأسطول ضخم يضم 110 طائرات للمسافرين والشحن من طراز بوينغ وإيرباص، لنقل المسافرين والبضائع إلى 84 وجهة مختلفة.

وقال المتحدث الرسمي للاتحاد للطيران في إفادة لـــــ «البيان الاقتصادي»، إن الشركة بدأت عملياتها الجوية في 5 نوفمبر 2003، مع طائرة واحدة إيرباص A330-200 قامت برحلة رمزية إلى العين، ثم انطلقت الرحلات التجارية المنتظمة في 12 نوفمبر 2003 من أبوظبي إلى العاصمة اللبنانية بيروت.

وأضاف إن الشركة قامت بتشغيل أكثر من 840 ألف رحلة تجارية لنقل 139 مليون مسافر إلى مختلف أنحاء العالم، مع قوى عاملة تضم أكثر من 22.59 ألف موظف من أكثر من 152 دولة.

أسطول

وذكر المتحدث أن من بين 110 طائرات في الأسطول هناك 10 طائرات من طراز «إيرباص A380» و20 طائرة من طراز «بوينغ 787 دريملاينر»، إلى جانب 12 جهازاً لمحاكاة الطيران في الوقت الراهن.

وأشار إلى أن من بين أبرز المحطات في مسيرة الشركة، وهو إطلاق «الاتحاد للشحن» في 2004، فيما فازت الشركة في العام 2005 بجائزة «شركة الطيران الرائدة عالمياً» في إطار جوائز السفر العالمي، وفى العام 2006 تم إطلاق برنامج الولاء الخاص بالشركة «ضيف الاتحاد».

بينما في العام 2007 تم انضمام أول دفعة من المواطنين الإماراتيين إلى برنامج الاتحاد للطيران للخريجين، وإعلان الاتحاد للطيران راعياً رسمياً لسباق الفورمولا 1 في أبوظبي. ولفت إلى أن 2008 شهد إكمال الطيارين المواطنين المتدربين بالاتحاد للطيران أول رحلة طيران منفردة لهم، وفى 2009 تم افتتاح المبنى 3 المخصص للشركة بمطار أبوظبي الدولي.

وفى العام 2010 تم تأسيس «هلا أبوظبي»، بينما في 2011 جرى التوقيع على اتفاقية شراكة على مدار 10 سنوات مع نادي مانشستر سيتي لكرة القدم تشمل حقوق التسمية لاستاد النادي والمجمع التدريبي إضافة إلى رعاية قميص الفريق.

استحواذ

وذكر المتحدث أن 2012 شهد احتفال الشركة بنقل ما يزيد عن 10 ملايين مسافر، وفوزها بلقب «شركة الطيران الرائدة عالمياً» للعام الثالث على التوالي، فيما استحوذت الشركة في العام 2013 على ثلاث شركات تمثل سوياً «الاتحاد لخدمات المطار»، التي تتولى إدارة خدمات التموين، والمناولة الأرضية.

والشحن، ثم في العام 2014 تسلمت الشركة أولى طائراتها من طراز إيرباص A380، التي تضم على متنها مقصورة «الإيوان»، ومقصورات «مسكن الدرجة الأولى»، و «استوديو درجة رجال الأعمال»، و «المقاعد الذكية» بالدرجة السياحية.

تسلمت الشركة في العام 2015 أولى طائراتها من طراز بوينغ 787-9 دريملاينر، إضافة إلى شروع مركز التخليص المسبق لإجراءات السفر إلى الولايات المتحدة بمطار أبوظبي الدولي في توفير خدماته لكافة الرحلات المتجهة إلى الولايات المتحدة، وفى العام 2016 أطلقت الشركة مبادرات لتسهيل إتمام إجراءات السفر تشمل مكاتب إتمام إجراءات السفر مسبقاً للدرجة السياحية،.

وخدمات إتمام إجراءات السفر عبر الإنترنت وتطبيق الهواتف المتحركة، ومطار أبوظبي الدولي يطلق مبادرة «السفر الذكي»،.

بينما في العام الماضي قدمت الشركة المزيد من الخيارات للضيوف المسافرين، بما في ذلك خيارات المقاعد المفضلة وخيارات متعددة لأسعار تذاكر السفر، وخلال العام الجاري جرى إطلاق الاتحاد لتدريب الطيران، ذراع خدمات التدريب التابعة لمجموعة الاتحاد للطيران، بهدف التحول إلى واحدة من أكثر مرافق تدريب الطيران تطوراً على مستوى العالم.

شهرة

قال تونيدوغلاس الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران: على مدى 15 عاماً ارتفعت شركتنا كعلامة تجارية لتصبح واحدة من أفضل شركات الطيران وأكثرها شهرة في العالم، واتسمت بالقيادة من خلال الابتكار، والتمسّك بقيم الضيافة العربية . ويمكننا التطّلع إلى المستقبل بزخم ونشاط متجددين.