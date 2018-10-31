1.5 مليار درهم تصرفات العقارات في دبي

المصدر: دبي- البيان

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، 1.5 مليار درهم كان أبرزها رهون بقيمة 1.3 مليار درهم من خلال 46 إجراء. وتم تسجيل 112 مبايعة بقيمة 200 مليون درهم، منها 16 مبايعة للأراضي بقيمة 90 مليون درهم، و96 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 100 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 17 مليون درهم في وادي الصفا 3. وتصدرت منطقة وادي الصفا 3 المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 3 مبايعات بقيمة 33 مليون درهم.

وتصدرت برج خليفة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 14 مبايعة بقيمة 32 مليون درهم.

وسجلت الرهونات 1.3 مليار درهم منها 20 رهن أراضٍ بقيمة 1.2 مليار درهم و26 رهن فلل وشقق بقيمة 100 مليون درهم أهمها بمنطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بقيمة 1.1 مليار درهم ورهن في منطقة النهدة الأولى بقيمة 40 مليون درهم.