«مِراس» تتطلع لاستقطاب محبي المغامرات والطبيعة إلى حتّا

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «مِراس» أن العائلات والأفراد وعشاق المغامرات سيكونون على موعد مع مجموعة من الوجهات الترفيهية الجديدة في حتّا، إذ تستعد «مِراس» لافتتاح مشاريعها.

حيث تقدم للزوار تجربة استثنائية ضمن منظور جديد لهذه المحمية الطبيعية التابعة لدبي، يحتفي بما تتميز به من هدوء وسكينة على بعد ساعات فقط من قلب المدينة النابض. وستوفر سلسلة المشاريع التابعة لـ«مِراس» تجارب عالمية المستوى ضمن هذه الوجهة المميزة.

وتدعو الزوار من الإمارات وخارجها إلى إعادة استكشاف أجواء الهدوء والسكينة والاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة والجبال والمساحات المائية التي تمتاز بها حتّا.

«حتى وادي هب»

وستقوم «مِراس» بتشغيل «حتّا وادي هب» الذي يضم مركزاً للتدريب ويقدم أنشطة متنوعة مثل ركوب الدراجات الهوائية الجبلية وأول حديقة للقفز في الماء في آسيا، فضلاً عن تجارب فندقية رائعة في «حتّا دماني لودجز» و «حتّا سدر تريلرز».وقال عبدالله الحبّاي، رئيس مجموعة «مِراس»:

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تعمل مِراس على توفير تجارب تتماشى مع خطة التنمية الشاملة في حتّا بهدف تطوير المنطقة، ونسعى من خلال مشاريعنا في حتّا إلى تعريف الزوار بالثقافة الإماراتية الأصيلة والطبيعة الخلابة لهذه الوجهة، التي نفخر بتنوعها وغناها.

كما تهدف مشاريعنا إلى تعزيز مكانة حتّا بوصفها محمية طبيعية ووجهة رائدة للسياحة البيئية، من خلال تقديم تجارب شاملة عالمية المستوى نبرز فيها روعة البيئة الطبيعية مع الحفاظ عليها في الوقت نفسه. وبالتعاون مع شركائنا، نسعى إلى لعب دور مهم في رفع مستوى الوعي البيئي، وجذب المزيد من الزوار إلى حتّا للتفاعل مع سكانها، واكتشاف الطبيعة والمعالم المميزة التي تشكل عناصر أساسية من نسيجها.

مشاريع إضافية

وتعتزم «مِراس» إنشاء فندق بوتيك في حتّا تحت اسم «رياض حتّا»، من المتوقع افتتاحه في نهاية 2019، وهو حالياً في مرحلة التصميم. سيتميز الفندق الجديد بأجنحته الفاخرة التي تتوسط الجبال الخلابة والمزارع الممتدة التي صاغت هوية المجتمع المحلي طوال قرون عديدة، وسيتيح للزوار فرصة اختبار تجارب أصيلة من وحي طبيعة حتّا وثقافتها الغنيّة.

قرية تراثية

كما تتعاون مِراس مع بلدية دبي في عدّة مشاريع، أبرزها تطوير القرية التراثية في حتّا والمحافظة على عراقتها وإحياء السوق الشعبي التقليدي وإضافة العديد من المتاجر لدعم أصحاب الأعمال الصغيرة من أهل حتّا وتوفير منصة تساعدهم على تطوير أعمالهم وتشكّل مصدر دخل مستداماً. وتبعاً لمحور «التواصل المجتمعي والحياة النشطة»، الذي يندرج ضمن السياسة الوطنية لكبار المواطنين، التي اعتمدها مجلس الوزراء .

مؤخراً، يتم أيضاً بناء مجلس خاص لكبار المواطنين من أهل حتّا، يكون بمثابة نقطة تلاقي، يتجمعون فيه ويتشاركون خبراتهم وآراءهم. وتقوم مِراس أيضاً بالتنسيق مع بلدية دبي على العديد من الدراسات اللازمة للحفاظ على المسطحات المائية وتطويرها في حتّا ورفع مستوى المياه فيها بما يتماشى مع مكانة حتا كونها محمية طبيعية.

مركز جديد

يعد «حتّا وادي هب» خياراً مثالياً لعشاق المغامرات، حيث يقدم خيارات متنوعة من التجارب التي تناسب الجميع. وتشمل مجموعة النشاطات المليئة بالإثارة والمغامرة والتحدي، استئجار الدراجات الهوائية الجبلية والتدريب على ركوبها، والعربات المنزلقة، والقفز الحر، وتسلق الجدران، ومنصات القفز المطاطية للأطفال والبالغين، فضلاً عن خطوط للتزحلق بالحبال وغيرها الكثير.

كما سيضم «حتّا وادي هب» تجربة القفز المائي الجديدة، وهي الأولى من نوعها في آسيا، وتشمل ألعاباً متعددة لتضفي المزيد من المرح والمغامرة. ويمكن للزوار أيضاً الحجز في «حتّا وادي هب» للاستمتاع بممارسة رياضة التجديف على قوارب الكاياك أو ممارسة المشي في الطبيعة.

تجارب غنية

المرح لا نهاية له في حتّا، فزوار حتّا يمكنهم أن يتطلعوا قدماً لنقطة جذب سياحية متميزة، تضيف بعداً جديداً للمغامرة والإثارة، حيث يتدحرج المشاركون، من كبار وصغار، داخل كرات شفافة وعملاقة، ويختبرون تجربة ستكون الأولى من نوعها في المنطقة.

إقامة استثنائية

للباحثين عن استراحة من صخب المدينة في أجواء طبيعية تمنحهم الهدوء والسكينة، سيجدون في «حتّا دماني لودجز» و«حتّا سدر تريلرز» خيارهم الأمثل.

حيث تقع هذه التجارب الفندقية المميزة بين الجبال الخلابة لحتّا، ويقدم كلا الخيارين تجربة رائعة في السياحة البيئية التي تجذب عشاق الطبيعة.ولمحبّي التخييم، تم تخصيص منطقة يمكنهم نصب خيمهم فيها واختبار تجربة رائعة في أحضان الطبيعة. أمّا أصحاب الكرفانات، فيمكنهم ركن مركباتهم في مجمّع خاص بالكرفانات، بينما يستمتعون وينعمون بتجربة لا مثيل لها في حتّا.

طبيعة

محبّو الاستكشاف، بإمكانهم خوض رحلة مميزة في أحضان الطبيعة، يطوفون فيها المسارات المتعرجة وأرجاء المنطقة بمساعدة مرشدين سياحيين. ويمكن لعشاق الطعام الاستمتاع بأشهى المأكولات، مع مجموعة واسعة من خيارات الطعام الشهية، بما في ذلك أربع عربات طعام ومقهى، تابعة جميعها لروّاد الأعمال الإماراتيين من أهل حتّا.