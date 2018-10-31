«داماك» تستكمل مرحلة جديدة في «أيكون سيتي»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة داماك العقارية الانتهاء من صب الأرضيّة الخرسانية الأساسيّة للبرج «سي» ضمن مشروعها العقاري «أيكون سيتي» الذي يمتد على مساحة 4 ملايين قدم مربع.

والذي يقع على شارع الشيخ زايد مقابل قناة دبي المائية. وخلال عملية مد الركيزة الأساسيّة والتي تعتبر الثانية من نوعها ضمن هذا المشروع، تم صب أكثر من 288.6 ألف قدم مكعب من الخرسانة خلال 30 ساعة عمل، وذلك مع استخدام ما يزيد على 1500 طن متري من الفولاذ المسلّح.

ومع استكمال أعمال إنشاء الأساس بنجاح، بات من الممكن البدء ببناء الأعمدة الرئيسية والجدران الأساسيّة، الأمر الذي سيمهد الطريق أمام إنجاز هذا المشروع المرموق الذي سيثري مشهد الأفق العمراني لمدينة دبي.