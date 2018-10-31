الشارقة تستضيف مهرجاناً في نوفمبر لدعم رواد الأعمال

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

تنطلق في الشارقة يوم 20 نوفمبر المقبل فعاليات مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2018، والذي ينظمه مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) ويشارك فيه 100 متحدث من جميع أنحاء العالم.

يهدف المهرجان إلى وضع الشارقة في خريطة تطوير ريادة الأعمال، محلياً وعالمياً، ويسعى إلى جمع مختلف المعنيين ببيئة ريادة الأعمال لمناقشة طرق تعزيز أعمال المشاريع الرائدة للشباب.

وقالت نجلاء المدفع المدير التنفيذي لمؤسسة (شراع) إن المهرجان، والذي يجيء تحت رعاية الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيس (شراع)، إن المهرجان يضم نخبة من رواد الأعمال، إذ يركز على ثلاثة عناوين رئيسة، هي «تجرأ على أن تحلم»، و«تجرأ على أن تكون مبتكراً» و«تجرأ على أن تصبح عالمياً»، بهدف تعزيز ودعم بيئة ريادة الأعمال في الشارقة والإمارات.

كما يقدم سلسلة من الجلسات وحلقات العمل الرامية إلى جذب الشباب، ومؤسسي الشركات الناشئة والمستثمرين وغيرهم من أصحاب المصالح في عالم الأعمال، من خلال حزمة من الأفكار التحفيزية، واجتماعات لتبادل الخبرات، وحوارات وحلقات عمل تفاعلية.

وأضافت: نجح المهرجان في دورته الافتتاحية التي عُقدت في نوفمبر الماضي، في استقطاب أكثر من 2000 مشارك من رواد الأعمال، والمستثمرين، وطلبة الجامعات والمبتكرين.

كما شهد مشاركة أكثر من 150 متحدثاً، واشتملت فعالياته على أكثر من 75 عرضاً للشركات الناشئة على مدار يومين، ونتطلع إلى مواصلة تحقيق مزيد من النجاح في الدورة الثانية، التي تركز على فكرة تقوم على مبدأ تجرأ على أن تكون مختلفاً، ومبتكراً وعالمياً.

ولفتت إلى أنه يهدف إلى استكشاف الفرص، ويستشرف مستقبل النمو، ويرسم خريطة طريق الاستثمار وتوجهاته في الإمارة، ويعزز روح المبادرة والابتكار لدى رواد الأعمال الشباب، في هذه المرحلة التي تشهد نمواً كبيراً في الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، إذ باتت تشكل مساحة كبيرة من بنية الاقتصاد.

وقالت إن المهرجان يستضيف قادة، وخبراء، وصانعي قرار على المستويين الإقليمي والدولي من القطاعات الحكومية، والأوساط الأكاديمية، وقطاع التكنولوجيا، وعالم الأعمال.