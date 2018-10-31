رئيس وزراء فرنسا يستضيف المشاركين بمؤتمر إنفستكورب

المصدر: دبي - البيان

استضاف رئيس الوزراء الفرنسي، إدوارد فيليب، حفل استقبال للمشاركين في مؤتمر إنفستكورب للشركاء الاستراتيجيين، وذلك في مقر إقامته الرسمي في قصر ماتينيون بالعاصمة الفرنسية باريس، بحضور أكثر من 60 ضيفاً رفيع المستوى.

واستقطب المؤتمر أبرز الشركاء العالميين الاستراتيجيين لإنفستكورب، إلى جانب نخبة من المتحدثين المعروفين عالمياً، حيث تم خلاله تبادل وجهات النظر والآراء حول وضع الاقتصاد العالمي.

قال محمد العارضي، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لإنفستكورب: «لطالما كانت فرنسا سوقاً رئيسية بالنسبة إلى إنفستكورب بفضل ما تمتلكه من مقومات داعمة، إذ تحتضن باريس أحد أهم المؤسسات المالية وأكثرها ازدهاراً في العالم، كما أنها تعد ثالث أكبر سوق تستضيف الشركات متعددة الجنسيات في العالم».