80 % من «جراكو» و«جيكو» لـ«الوطنية للتموين»

المصدر: أبوظبي ــ رامي سميح

أعلنت شركة «الوطنية للتموين»، استحواذها على حصة أغلبية بنحو 80% من أسهم شركتي «جراكو» و«جيكو»، عبر شراكة استراتيجية تمهد الطريق أمام تعزيز أطر التعاون المشترك لتعزيز قدرات الشركات على توظيف الفرص المتاحة ضمن قطاع إدارة المرافق والخدمات الصناعية.

وقامت شركة «المستثمر الوطني» بدور المستشار المالي والمدير الرئيسي للصفقة، التي تهدف إلى تطوير قدرات الشركات المساهمة، وتعزيز إمكانات نموهم في ظل زيادة الاستثمارات الوطنية، والنمو المتوقع في قطاعات إدارة المرافق والنفط والغاز والصناعات البحرية.

توسع

وقال أبو بكر صديق الخوري، رئيس مجلس إدارة «المستثمر الوطني» في تصريحات على هامش مؤتمر صحافي، أمس، إن الشركة قادت ائتلافاً من المستثمرين الذين استحوذوا على حصة بنسبة 50% في شركة «الوطنية للتموين» في العام 2014، وسعينا من خلال هذا الائتلاف إلى مساعدة الشركة على النمو والتوسع من خلال عمليات الاستحواذ، بهدف تحويل الشركة إلى مساهمة عامة على المدى المتوسط من خلال طرح أولي للاكتتاب العام.

وأضاف الخوري، إن «المستثمر الوطني» قامت بالتعاون عن كثب مع «الوطنية للتموين»، حيث تم وضع العديد من المبادرات الإدارية المؤسسية تحضيراً لعملية إدراج الشركة في السوق المالي، كما قمنا بدراسة وتقييم أكثر من 30 فرصة استحواذ لصالح «الوطنية للتموين» في مجالات التموين والتجزئة وإدارة المرافق مع تزويدها بالعديد من العروض الاستثمارية الجادة طوال هذه الفترة.

مشاريع

من جهته، قال عبدالله المزروعي، رئيس مجلس إدارة شركة «الوطنية للتموين» في تصريحات على هامش المؤتمر، إن الاستحواذ يأتي في إطار الارتقاء بقطاع إدارة المرافق في الدولة، والذي يشهد نمواً مطرداً في الوقت الراهن في ظل تزايد مشاريع التطوير العقاري والبنية التحتية.

وأضاف: الشركة ستعمل حالياً على دمج شركتي «جراكو» و«جيكو» في مجموعة الوطنية للتموين للاستفادة مما نقدمه من نطاق عمل وخدمات عمليات وحوكمة، كذلك نسعى إلى الاستفادة من الفرص الكبيرة التي سيقدمها «إكسبو 2020».