دبي تعزز مكانتها مركزاً بحرياً عالمياً

المصدر: دبي - أشرف رفيق

ذكر موقع هيلينيك شيبينغ لأخبار الموانئ وشركات الشحن العالمية، أن دبي عززت مكانتها كمركز بحري عالمي، حيث توفر قاعدة عريضة لأعداد متزايدة من العمليات البحرية للشركات العالمية.

وقالت هيلينيك شيبيتغ تعليقاً على أسبوع الإمارات البحري الذي انعقد مؤخراً في دبي: «إن الأسبوع جذب عدداً كبيراً من المشاركين في الصناعة البحرية العالمية، في أعقاب حصول دبي على المركز الخامس عالمياً في مؤشر تطور مراكز الشحن العالمية».

وأضافت هيلينيك شيبينغ، إن دبي تضم حالياً أكثر من 7400 شركة شحن بحري وأكثر من 13 ألف نشاط بحري واستثماري سوف تساهم في توفير أكثر من 76 ألف وظيفة.

وتستمر دبي على طريق الامتياز والجدارة إلى جانب مراكز الشحن العالمية مثل سنغافورة وهامبورج وأوسلو وهونغ كونغ وطوكيو وكوبنهاجن، حيث بلغت مصاف المراكز البحرية العالمية لتكون في المركز الخامس دولياً على مؤشر مراكز الشحن.