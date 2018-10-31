«سياحة أبوظبي» تروّج معالم الإمارة خليجياً

المصدر: أبوظبي - البيان

استضافت دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي وفداً يضم 26 شخصاً من نخبة مشغلي الرحلات السياحية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.

جاءت الاستضافة للوفود القادمة من السعودية والبحرين وسلطنة عمان والكويت، ضمن الرحلات التي تنظمها الدائرة لشركائها على مستوى الأسواق الرئيسية، بالتعاون مع الاتحاد للطيران وجزيرة ياس، للاطلاع على أحدث المشاريع وتوفير الفرص، وليتمكنوا من التعرف على ما تتمتع به أبوظبي من مقومات سياحية تلبي توقعات عملائها، ولتأكيد مكانة الإمارة العالمية باعتبارها وجهة سياحية وثقافية مستدامة.

وقال أنتوني إيرل ريبينجل، مدير إدارة تطوير سوق السفر بالإنابة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «تعتبر دول الخليج أحد أهم أسواقنا الخارجية، والتي سجلت نمواً لافتاً خلال السنوات القليلة الماضية».