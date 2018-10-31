«تبريد» تطرح صكوكاً بـ 500 مليون دولار لأجل 7 سنوات

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت الشركة الوطنية للتبريد المركزي نجاحها في طرح صكوك غير مضمونة، وبسعر ثابت بالدولار الأميركي بقيمة 500 مليون دولار (1.8 مليار درهم) لأجل 7 سنوات.

ويأتي طرح الصكوك في أعقاب سلسلة من الاجتماعات التي عقدت مع مستثمرين في أوروبا وآسيا والإمارات.

وشهدت الصكوك المطروحة، التي سيتم إدراجها في بورصة لندن، طلباً قوياً من المستثمرين على المستوى المحلي وكذلك في آسيا وأوروبا، ما أدى إلى زيادة في حجم الاكتتاب بنسبة 50%. ولاقت الصكوك أسعاراً تنافسية وبمعدل ربح بنسبة 5.5%، معززةً بالتصنيف الائتماني الصادر عن وكالتي موديز (Baa3) وفيتش (BBB)، الذي تم الإعلان عنه الأسبوع الماضي.

وتُعدُّ هذه المرة الأولى التي يتم فيها تصنيف تبريد من جانب موديز وفيتش اللتين قامتا بتصنيف الصكوك أيضاً.

تسهيلات

وبالإضافة إلى الصكوك الجديدة، قامت شركة تبريد بترتيب تسهيلات مصرفية جديدة تصل إلى 1.5 مليار درهم. وسيتم استخدام هذه التسهيلات مع عائدات الصكوك الجديدة لإعادة تمويل ديون الشركة الحالية التي تبلغ 2.8 مليار درهم.

وقال خالد القبيسي، رئيس مجلس إدارة شركة «تبريد»: سعداء بدرجة التصنيف الائتماني الذي حصلت عليه شركة تبريد من وكالتي موديز وفيتش والذي يضعها في مرتبة الاستثمار، وهذا دليلٌ على القدرة المالية التي تتمتع بها الشركة وقوة نموذج أعمالها، فضلاً عن المكانة التي تتمتع بها في الإمارات ودول التعاون.

وقال جاسم ثابت، الرئيس التنفيذي لشركة «تبريد»: مسرورن بإقبال المستثمرين على الصكوك التي طرحناها وبالمكانة التي تستمر شركة تبريد في تحقيقها باعتبارها استثماراً آمناً ومتميزاً. كما أنّ إصدار هذه الصكوك يضع الشركة في مركز أقوى.