اتفاقية لتعزيز الإجراءات الجمركية في ميناء خليفة

المصدر: أبوظبي - البيان

وقعت «الإدارة العامة للجمارك - أبوظبي» اتفاقية مع «موانئ أبوظبي»، المطور الرئيسي والشركة المشغلة للموانئ التجارية والمجتمعية في أبوظبي ومدينة خليفة الصناعية، للتعاون المشترك في إيجاد إطار تنظيمي واضح لغايات التعامل مع عمليات إدخال وإخراج الحاويات الفارغة عبر ميناء خليفة.

تهدف الاتفاقية إلى الارتقاء بمستويات الكفاءة والشفافية والأمن في الميناء، وقد وقعها من جانب «الإدارة العامة للجمارك - أبوظبي» مبارك مطر المنصوري، المدير التنفيذي لقطاع العمليات الجمركية، ومن جانب «موانئ أبوظبي» عبدالله حميد الهاملي، نائب الرئيس التنفيذي - الدعم المؤسسي.

وقال مبارك مطر المنصوري: إن توقيعنا مذكرة الاتفاق المشترك حول آلية التعامل مع إدخال وإخراج الحاويات الفارغة عبر ميناء خليفة مع شركة أبوظبي للموانئ، يعكس التزام الإدارة العامة لجمارك أبوظبي بدورها تجاه استراتيجية التعاون البناء مع الشركاء الاستراتيجيين لدعم أمن المجتمع الإماراتي وتعزيز النمو الاقتصادي، وتفعيل العمل المشترك بين الطرفين لتحسين أداء العمليات وتبسيط الإجراءات وتطوير الخدمات وتعظيم العائد الاقتصادي.

من جهته، قال عبدالله حميد الهاملي، نائب الرئيس التنفيذي - الدعم المؤسسي: نحن فخورون بما نمتلكه من الإمكانات والمقومات التي تؤهلنا إلى بناء علاقات وثيقة مع جمارك أبوظبي وإننا على ثقة بنجاح هذه الآلية المتكاملة التي أعلنا عنها ودورها في إرساء أسس إطار تنظيمي واضح من شأنه أن يعزز حركة التجارة وتسهيل الإجراءات اللوجستية عبر ميناء خليفة.

من جانب آخر، أعلنت «الإدارة العامة لجمارك أبوظبي» عن عدد البرامج التدريبية التي تم تنفيذها خلال الربع الثالث 2018 من خلال تقريرها التدريبي ربع السنوي، وقد بلغ عدد البرامج التدريبية المنفذة 32 برنامجاً. وأكد راشد لاحج المنصوري، مدير عام الإدارة حرص الإدارة العامة لجمارك أبوظبي على دعم العنصر البشري ذي الخبرة والمهارة الجمركية.