انطلاق قمة تكنولوجيا الخدمات المالية في دبي

المصدر: دبي- محمد عبد الرشيد

شهدت دبي أمس انطلاق قمة تكنولوجيا الخدمات المالية «فينتيك» التي نظمتها ناسيبا، الشركة المتخصصة في مجال تيسير عقد الصفقات على الصعيد الإقليمي، بمشاركة أبرز مجهزي وممولي الخدمات المصرفية والمالية والتأمين من المتخصصين في دولة الإمارات ومنطقة الخليج العربي.

وبحضور بيتر سميث المدير بسلطة دبي للخدمات المالية، ونيك لي من سوق أبوظبي العالمي، وعبد الملك الشيخ المسؤول في مؤسسة النقد السعودي وسامي ساليبا من هيئة الأسواق المالية اللبنانية، ونيكولاس واتسون المدير التنفيذي لشركة «ناسيبا».

وناقشت القمة التي تستمر يومين أحدث التوجهات التقنية السائدة وقضايا التكنولوجيا العصرية التي تسهم في قلب موازين صناعة تكنولوجيا الخدمات المالية على كافة الأصعدة، حيث تسهم الابتكارات في مجال التكنولوجيا التنظيمية وتقنيات كتل البيانات المتسلسلة والروبوتات والذكاء الاصطناعي والخدمات المصرفية الرقمية في تعزيز نمو تكنولوجيا الخدمات المالية في المنطقة بوتيرة متسارعة.

وتبادل المحاورون من مختلف القطاعات في مجال الخدمات المالية وجهات النظر دفعت التغيرات الملحوظة في تفضيلات العملاء والتطورات التكنولوجية المصارف الكبرى ومن بعدها المصارف التي تقدم خدمات التمويل الإسلامي لأخذ زمام المبادرة في تبني التحول الرقمي في المنطقة. وخير دليل على ذلك بنك الإمارات دبي الوطني الذي رفع استثماراته في التحول الرقمي إلى مليار دولار على مدى السنوات الثلاث الماضية.

وتستأثر أربعة بلدان بما يقرب من 75 % من مجموع الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ألا وهي الإمارات ولبنان والأردن ومصر. وتمتلك الإمارات قصب السبق في هذا المضمار الواعد بفضل احتضانها مجموعة من المسرعات والاستثمارات المتزايدة والشراكات بين الصناعات المختلفة.

وتسهم مبادرات مثل مبادرة مسرّع «فينتيك هايف» التي تبناها مركز دبي المالي العالمي، والتي حصلت من خلالها الشركات الناشئة على تمويل بقيمة 10 ملايين دولار في 2017، تسهم في تعزيز منظومة تكنولوجيا الخدمات المالية في المنطقة بأكملها.