«تنمية المشاريع» تستضيف رواد الأعمال للاطلاع على احتياجاتهم

نظمت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، لقاءً مفتوحاً دعت إليه أعضاء المؤسسة وعدداً من أصحاب المشاريع الصغيرة ورواد الأعمال في إمارة دبي.

ويهدف اللقاء الذي عقدته المؤسسة إلى تعزيز التواصل بشكل مباشر مع أصحاب المشاريع مع كبار المسؤولين والمختصين في تنمية المشاريع بهدف التعرف على احتياجاتهم وتحديات السوق التي تواجههم، إلى جانب الاطلاع على الملاحظات والاقتراحات المقدمة من قبل الأعضاء.وتأتي المبادرة في إطار حرص المؤسسة على رفع مستوى سعادة ورضا رواد الأعمال انسجاماً مع مبادرة إسعاد المتعاملين، وتوجيهات القيادة الرشيدة بتقديم خدمات تحقق السعادة للمتعاملين، ووصولاً لإسعاد المجتمع.

واستهدف اللقاء الاطلاع على مستجدات رواد الأعمال، والمواهب المواطنة ودعمهم ليكونوا ذوي شأن بقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة. كما تسهم اللقاءات المباشرة بين الأعضاء في تبادل المعرفة والخبرات وفتح باب الشراكة المحتملة بين الشركات الأعضاء.

وقال عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة: فخورون بتنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، من خلال تقديم تجربة استثنائية للمتعاملين، عبر استقبال أعضاء المؤسسة، وتعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتقديم أفضل الخدمات، بالإضافة إلى الاطلاع على أبرز التحديات والعقبات التي تواجه رواد الأعمال في ميادين العمل، وسبل حل تلك الصعوبات. دبي - البيان